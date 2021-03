Google Discover montre désormais les YouTube Shorts

En septembre dernier, YouTube lançait Shorts en Inde, une nouvelle plateforme de « micro vidéos » pour concurrencer TikTok. Quelques mois plus tard, la filiale de Google commence à les mettre en avant dans l’onglet Discover des smartphones Android.

YouTube ne va pas laisser TikTok grappiller des parts de marché. La plateforme vidéo, qui domine encore largement le classement des applications les plus populaires au monde, ne voit pas le succès de Byte Dance d’un bon œil. Pour s’imposer durablement et répondre aux attentes de ses utilisateurs, elle lançait en septembre dernier YouTube Shorts, une plateforme dédiée aux très courtes vidéos. À la manière de TikTok, elle permet aux utilisateurs de partager et regarder des séquences de moins de 60 secondes avec le hashtag #shorts.

Un lancement en mars aux États-Unis

Mais voilà, il est désormais l’heure pour Google de mettre en avant ces nouvelles créations et c’est par le biais de Discover que cela se fera. Dans l’onglet dédié sur les smartphones et tablettes Android, des premières vidéos du genre sont apparues. Comme le rapport 9to5Google, la catégorie s’affiche en haut du fil d’actualité et permet de voir au moins 10 vidéos. Le carrousel ne partage que des séquences de moins de 15 secondes, et toutes créées via l’outils Shorts Camera. Si l’application est uniquement disponible en Inde pour le moment, nul doute qu’elle arrivera bientôt dans nos vertes contrées. D’ailleurs, pour l’instant, tous les smartphones ne sont pas concernés par ce nouvel affichage des Shorts. Il faudra sans doute attendre que Shorts Camera débarque en France pour en bénéficier. Enfin, Google annonce que les vidéos connaissent un petit succès à l’international : « le lecteur YouTube Shorts enregistre désormais plus de 3,5 milliards de vues par jour dans le monde ». Elle précise que le nombre de chaînes indiennes utilisant les outils de créations de YouTube Shorts a triplé. Reste à voir désormais si l’affichage dans Google Discover permettra de faire grimper la popularité de Shorts. La version bêta de l’application doit débarquer aux États-Unis au mois de mars.