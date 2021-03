Un char de l’époque romaine retrouvé intact près de Pompéi

Ce vestige de l’époque romaine a été retrouvé dans le cadre du campagne de fouilles pour lutter contre les pilleurs de tombes. Dans un excellent état, il était utilisé pour les cérémonies et parades à l’antiquité.

En 79 après JC, le Vésuve entrait en éruption et recouvrait la cité de Pompéi de ses cendres. Près de 2000 ans plus tard, les archéologues continuent de sillonner la région italienne à la recherche de traces et objets de la civilisation romaine. Samedi 27 février, le Parc Archéologique de Pompéi a annoncé la découverte d’un vestige de cette époque. Presque intact, un char de cérémonie à quatre roues a été exhumé à Civitia Giuliana, un quartier à quelques centaines de mètres du site rapporte France Info . Massimo Osanna s’est réjoui, « C’est une découverte extraordinaire pour la connaissance du monde antique. Dans le passé nous avons trouvé à Pompéi des véhicules de transports (…) deux chars (…) mais rien de semblable au char de Civita Guiliana ». Ce char n’est pas un véhicule de guerre, mais un char de cérémonie, utilisé pour les moments de fêtes de la communauté, les parades et les processions. On y retrouve notamment des « éléments en fer, de belles décorations en bronze et en étain, des restes de bois minéralisés » ainsi que « des empreintes d’éléments organiques ». En 2018, des restes de trois chevaux avaient été retrouvés non loin, dont l’un était attelé.

Encore « 20 hectares devant être fouillés »

Les recherches dans la région sont loin d’être terminées. Le ministre de la Culture Dario Franceschini explique dans le communiqué « Pompéi continue de nous émerveiller et ce sera comme ça pendant de nombreuses années, avec encore 20 hectares devant être fouillés ». Dans le cadre de la lutte contre les pilleurs de tombes, très actifs dans cette région, de nombreuses fouilles sont organisées. Ils sont effectivement nombreux à se rendre dans cette région encore pleine de trésors historiques à découvrir. Pour rappel, en décembre dernier, un « fast-food » antique avait été retrouvé intact au milieu des cendres, au croisement de la rue des Noces d’Argent et de la rue des Balcons.