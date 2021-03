Live Room : Instagram autorise désormais les lives jusqu’à 4 participants

Le réseau social lance aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité destinée aux Lives, qui permet de réunir jusqu’à quatre participants en direct.

Particulièrement populaires sur la plateforme, notamment depuis le premier confinement, les Lives Instagram permettent aux utilisateurs d’échanger en direct avec leur communauté. Si jusqu’à présent il était possible de rassembler deux personnes en simultané sur le même Live, la filiale de Facebook a annoncé hier la possibilité de diffuser un contenu en direct rassemblant jusqu’à quatre personnes en simultané. Baptisée Live Room, la fonctionnalité est d’ores et déjà disponible dans plusieurs pays, indique Instagram dans un communiqué officiel. D’ici la fin de la semaine, les utilisateurs du monde entier devraient pouvoir bénéficier des Lives Rooms.

Favoriser “le partage et la bienveillance”

Une fois n’est pas coutume, en proposant cette nouvelle fonctionnalité, Instagram ambitionne de faire des Lives Rooms un safe space pour ses utilisateurs, et notamment les plus jeunes. Ainsi, le réseau social a confirmé que les utilisateurs bloqués par un des participants aux Lives ne pourront pas avoir accès à ces derniers, de même que tous ceux ayant vu leurs comptes révoqués pour violation des règles. D’autres outils seront également disponibles, comme les filtres de commentaires, les signalements, ou la possibilité de bloquer certains viewers au comportement problématique.

“nous espérons offrir plus de possibilités à nos utilisateurs en leur permettant d’animer des talk-shows ou des tutoriels de groupe avec plusieurs amis” — Instagram

Pour lancer un Live Room, il suffit de swiper à gauche depuis l’écran d’accueil pour ouvrir la caméra, puis de sélectionner l’option Live. Une fois ce dernier lancé, il est ensuite possible de sélectionner l’icône Rooms, et d’ajouter jusqu’à trois participants supplémentaires, dès le début du direct ou en cours de diffusion. De quoi assurer à la plateforme de ne pas perdre sa place face à une concurrence de plus en plus agressive de la part de YouTube; Twitch, et plus récemment de Clubhouse, le réseau social destiné aux conférences audio. Il y a quelques mois, le réseau social avait déjà fait un premier pas en ce sens, en passant d’une à quatre heures la durée maximale des Lives.