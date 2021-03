OnePlus vous donne rendez-vous le 8 mars pour des surprises

Le boss de OnePlus vient de tweeter une énigmatique image de la Terre tout en nous donnant rendez-vous le 8 mars. Se dirige-t-on vers une présentation des OnePlus 9 dès la semaine prochaine ?

« Restez à l’écoute le 8 mars », prévient le dirigeant de OnePlus, Pete Lau, sur Twitter. Pour accompagner son tweet, le boss de la marque partage même une photographie de la Terre capturée depuis la Lune. Si on peut clairement envisager la tenue d’une conférence ce 8 mars, à quoi peut-on réellement s’attendre ?

Le premier indice, c’est cette image partagée par Pete Lau. Cette photo avait en effet été capturée par l’équipage de la mission Apollo 11 depuis la Lune, à l’aide d’une caméra Hasselblad. Et justement, ces derniers mois, de nombreuses informations ont émergé concernant un partenariat entre OnePlus et Hasselblad pour la conception des appareils photo des OnePlus 9 et 9 Pro, les prochains smartphones de la marque. Alors qu’on s’attend à un lancement imminent, cette date du 8 mars pourrait donc très probablement être celle de la conférence de présentation des derniers fleurons du constructeur.

Que sait-on d’autre sur ces smartphones ? Leurs fiches techniques avaient déjà fuité par le passé, ce qui nous donne quelques premières caractéristiques. On retrouverait donc deux modèles, dont un OnePlus 9 équipé d’un écran AMOLED de 6,55 pouces, et un OnePlus 9 Pro doté d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition WQHD+. Les deux devraient bénéficier d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, du dernier Snapdragon 888 de Qualcomm, et pourrait avoir droit à des optiques signées Hasselblad, dont un capteur principal de 48 MP.

Un troisième smartphone et une smartwatch en préparation ?

De nombreuses rumeurs pointent également la présence d’un troisième modèle de OnePlus 9, lequel serait sobrement baptisé OnePlus 9R. Il s’agirait d’une variante de milieu de gamme dotée d’un écran bord à bord de 6,5 pouces, avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz, et une imposante batterie de 5 000 mAh. On ferait l’impasse sur le Snapdragon 888 qui céderait ici sa place à un autre SoC de chez Qualcomm, le Snapdragon 690. Ce smartphone pourrait être vendu à un prix très contenu, probablement aux alentours des 400€, soit peu ou prou sur le même segment que le OnePlus Nord de l’an dernier. Il se murmure également que OnePlus pourrait enfin lever le voile sur sa première vraie montre connectée, qui fait parler d’elle depuis plusieurs années maintenant. Rendez-vous le 8 mars pour voir si tout cela se confirme !