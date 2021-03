En mars, OnePlus pourrait déchaîner les enfers avec 4 produits phares

OnePlus pourrait organiser une conférence mi-mars et y présenter pas moins de quatre produits phares, dont ses futurs OnePlus 9 et 9 Pro, mais aussi une variante abordable baptisée OnePlus 9R et même une montre connectée !

Durant ce mois de mars, OnePlus devrait faire parler de lui. D’après le site 91mobiles, qui prévoit une conférence mi-mars pour le constructeur, on s’attend non seulement à la présentation de ses derniers fleurons, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, ainsi qu’une variante de milieu de gamme, baptisée OnePlus 9R, mais la marque chinoise pourrait également lever le voile sur d’autres produits, dont certains attendus depuis plusieurs années comme une montre connectée.

Deux fleurons, un smartphone abordable et une smartwatch ?

Du côté des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, on s’attend à des smartphones dans la lignée de ce que nous avait réservé la marque l’an dernier. On y retrouverait des écrans 120 Hz, un Snapdragon 888, la recharge à 65W et un capteur photo principal de 50 MP signé Hasselblad. Mais ce qui nous intéresse le plus dans cette fuite de 91mobiles, c’est plutôt ces deux autres produits. Concernant le OnePlus 9R, il s’agirait d’une variante de milieu de gamme des OnePlus 9 et 9 Pro. On y retrouverait un grand écran bord à bord de 6,5 pouces, avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz, et une imposante batterie de 5 000 mAh. Néanmoins, on ferait l’impasse sur le Snapdragon 888 qui céderait ici sa place à un autre SoC de chez Qualcomm, le Snapdragon 690. Autrement, le smartphone pourrait être vendu à un prix très contenu, probablement aux alentours des 400€, soit peu ou prou sur le même segment que le OnePlus Nord de l’an dernier. Si ce OnePlus 9R venait à être confirmé, la marque renouerait là avec ses racines, lorsqu’elle proposait des smartphones présentant d’excellents rapports qualité-prix.

En ce qui concerne la OnePlus Watch, 91mobiles reste très mystérieux sur le sujet. On sait simplement que la montre connectée devrait tourner sous Wear OS, l’équivalent d’Android pour smartphone. Nous aurons probablement d’autres informations à se mettre sous la dent dans les prochains jours, si OnePlus tient bel et bien une conférence mi-mars !