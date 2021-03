L’iPhone pliant refait parler de lui, et c’est (peut-être) pour bientôt !

D’après plusieurs sources, Apple aurait bel et bien un iPhone pliant dans sa besace. Celui-ci pourrait débarquer en 2022 ou 2023 dans le catalogue du constructeur et aurait vocation à prendre la place de l’iPad Mini.

Il y a du mouvement du côté des rumeurs concernant un futur iPhone à écran pliable. D’après le média chinois MyDrivers, l’iPhone pliant serait bien en préparation chez la Pomme, et Apple souhaiterait qu’il remplace, à terme, l’iPad Mini. La petite tablette d’Apple et son écran de 7,9 pouces a en effet peu d’arguments à l’heure où l’écran du plus grand des iPhones — l’iPhone 12 Pro Max — monte jusqu’à 6,7 pouces. Néanmoins, l’iPad Mini a encore pour lui sa compatibilité avec l’Apple Pencil. C’est pourquoi Apple envisagerait d’apporter son stylet à ce fameux iPhone pliant. Il ne s’agirait pas d’un Apple Pencil comme nous le connaissons sur l’iPad, mais plutôt d’un stylet spécialement développé pour ce produit, qui se rapprocherait du S-Pen des Galaxy Note (et du Galaxy S21 Ultra de Samsung). Concernant le concept même de l’appareil, on s’approcherait plus d’un Galaxy Z Fold 2 ou d’un Huawei Mate X2, soit un smartphone capable de se déplier pour dévoiler une dalle interne flexible, qui pourrait mesurer de 7,3 à 7,6 pouces, d’après MyDrivers. Le média affirme que cet iPhone pliant pourrait être présenté durant la keynote de septembre 2022.

Cette rumeur a été agrémentée par les dires d’un certain Ming Chi Kuo, analyste star concernant Apple, qui s’attend quant à lui à une sortie un peu plus tard, en 2023, et un écran pliable dont la taille serait comprise entre 7,5 et 8 pouces. L’analyste a également déclaré que le développement de cet iPhone n’en est encore qu’à ses prémisses, et qu’Apple se donnerait du temps pour déterminer « les principaux problèmes de technologie et envisager la production de masse ».

Des nouvelles de l’iPhone 13

Mais avant de penser à l’iPhone pliant qui pourrait arriver en 2022 ou 2023, que nous réserve Apple pour cette année, en 2021 ? D’après Ming Chi Kuo, l’iPhone 13 se doterait bel et bien d’un écran 120 Hz, comme le laissaient déjà supposer certaines rumeurs concernant l’iPhone 12. Apple aurait finalement reporté cette nouveauté en raison de la forte consommation énergétique causée par un haut taux de rafraîchissement couplé à l’arrivée de la 5G. Pour compenser cela sur l’iPhone 13, Apple aurait prévu d’utiliser des écrans LTPO, capables d’adapter leur fréquence de rafraîchissement pour préserver l’autonomie, mais aussi le nouveau modem Snapdragon X60 de Qualcomm, moins énergivore que le Snapdragon X55 contenu dans les iPhone 12. Kuo précise par ailleurs que seuls les modèles Pro bénéficieraient d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Finalement, on pourrait (enfin) avoir doit à une réduction de la taille de l’encoche cette année, et Apple aurait prévu d’intégrer des batteries plus imposantes au sein de ses smartphones, notamment grâce au gain de place réalisé avec l’intégration de la carte SIM au sein de la carte mère. Les iPhone 13 devraient aussi conserver leur port Lightning, tout en améliorant son système de recharge sans fil maison, le MagSafe. Kuo précise enfin qu’Apple aurait également prévu un nouvel iPhone SE, lequel pourrait débarquer début 2022 et proposer une connectivité 5G à un prix contenu.