Le milliardaire japonais Yusaku Maezana a lancé le projet fou de partir faire du tourisme sur la Lune grâce à une navette SpaceX. Avant cela, il entend recruter huit personnes pour l’accompagner.

L’annonce est tombée mardi, et si vous n’avez pas le profil pour devenir astronaute via la nouvelle session de recrutement de l’ESA, elle pourrait vous permettre de voyager dans l’espace malgré tout. Le japonais Yusaku Maezawa a en effet invité hier les internautes à postuler pour l’accompagner dans son voyage spatial privé autour de la Lune. Un projet prévu pour 2023, rendu possible par l’entreprise d’Elon Musk SpaceX. Alors que le milliardaire avait jusqu’à présent indiqué ne vouloir s’entourer que de quelques artistes lors de son voyage, il semble désormais avoir changé d’avis. Dans sa vidéo d’annonce, l’homme explique ainsi : “Je veux que des gens de tous les milieux me rejoignent”. Au total, 8 places sont donc à pourvoir, pour un total de 12 personnes prévues à bord, a indiqué le philanthrope.

Dear Moon

Baptisé Dear Moon, cet ambitieux concours façon Charlie et la Chocolaterie a évidemment de quoi faire rêver. Bonne nouvelle, il est ouvert à tout le monde, peu importe sa nationalité ou son profil. Pour s’inscrire, il suffit simplement de remplir un rapide formulaire en ligne avec ses coordonnées, une photo et une adresse email. Si le projet se concrétise, c’est donc un groupe d’une dizaine de personnes qui s’envolera pour la Lune en 2023. Le vaisseau SpaceX survolera notre satellite naturel pendant six jours avant de faire demi-tour et de retourner sur Terre. Un voyage touristique inédit dans l’histoire de l’humanité, qui permettra aux artistes invités de “créer quelque chose après leur retour, des chefs-d’œuvre qui inspireront le rêveur présent en chacun de nous”. Lancé en 2018, le projet Dear Moon pourrait de son côté ouvrir la voie à la démocratisation du tourisme spatial, qui reste pour le moment inaccessible au commun des mortels.