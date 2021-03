Netflix : Alain Chabat va réaliser une série animée Astérix et Obélix

« Par Toutatis ! » Netflix va adapter les aventures d’Astérix et Obélix pour sa plateforme. Une série animée est actuellement en développement, avec Alain Chabat à la réalisation. Ce sera la première fois que le cinéaste se confronte à l’animation.

Les irréductibles Gaulois vont s’offrir une incursion chez Netflix. Selon le Parisien, la plateforme développe une série animée sur les aventures d’Astérix et Obélix. En partenariat avec les éditions Albert René, le géant du streaming entend bien faire rayonner la saga à l’international, et compte sur un réalisateur qui a fait ses preuves pour le faire. 19 ans après Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Alain Chabat s’attaquera à nouveau aux aventures des célèbres gaulois. Cette fois-ci, il se confrontera à un genre qu’il connaît finalement peu : l’animation. Il explique à nos confrères : « Écrire et réaliser une série d’animation a toujours été un rêve. Je suis ravie de pouvoir le réaliser avec Astérix dont je suis fan depuis des années. »

ILS SONT FOUS CES GAULOIS ! Juste pour vous dire qu’on prépare une série d’animation sur le gaulois le plus populaire de tous les temps : Astérix. Elle sera réalisée par monsieur Alain Chabat, rien que ça. Bonne journée. ✌️ — Netflix France (@NetflixFR) March 3, 2021

Netflix veut nous faire le coup du Menhir

Côté intrigue, Alain Chabat adaptera l’album « Le combat des chefs » sorti en 1966. Dans l’ouvrage, les personnages doivent faire face à l’amnésie de Panoramix qui a reçu un menhir sur la tête et se souvient plus de la formule de la potion magique. Aplusbégalix, le chef d’un village gallo-romain, veut défier Abraracourcix dans un combat des chefs, mais sans la potion, leurs chances de remporter le défi sont amoindries. En cas de défaite, le village tombera aux mains des envahisseurs. Ce n’est pas la première que cette intrigue est adaptée puisqu’elle avait déjà fait l’objet d’un film, Le coup du Menhir, produit par Alain Poiré et réalisé par Philippe Grimond en 1989. Cette nouvelle adaptation ne sortira pas tout de suite sur nos écrans, le projet en est encore à ses balbutiements. Selon Le Parisien toujours, la série devrait être diffusé en 2023 sur Netflix. Le casting vocal reste en revanche encore secret. Alain Chabat fera-t-il de nouveau appel à Gérard Depardieu et Christian Clavier pour incarner les deux Gaulois ? Ce dernier prêtait aussi sa voix à Astérix dans le dernier film d’animation d’Alexandre Astier. En revanche, c’est Guillaume Briat qui campe Obélix depuis 2014 avec Astérix : Le domaine des dieux.