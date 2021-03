À l’occasion d’une journée d’annonces spéciale dédiée à la réalité virtuelle, Sony a présenté une flopée de nouveautés qui viendront bientôt enrichir son casque PlayStation VR. L’occasion d’esquisser aussi le futur de son casque emblématique.

Voilà une surprise qui devrait réjouir les adeptes du PS VR. Alors qu’on le pensait abandonné par Sony, le casque de réalité virtuelle du géant japonais revient en force cette année, avec un revival particulièrement attendu. Il y a quelques jours, Jim Ryan le patron de la division PlayStation ouvrait le bal des annonces, en confiant qu’un nouveau modèle était en préparation, et que ce dernier serait probablement commercialisé dans les années à venir. Pour confirmer les déclarations de Jim Ryan, Sony a ainsi organisé mercredi 3 mars une journée entièrement consacrée au PlayStation VR. L’occasion de distiller au compte-goutte ses annonces, à commencer par une nouvelle liste de jeux destinés à la réalité virtuelle.

Star incontestée de cette salve d’annonces, Doom 3 : VR Edition fait évidemment partie des titres les plus attendus sur PS VR. Le jeu sera accessible dans une version entièrement adaptée à la VR, et intégrera le jeu au complet, ainsi que l’ensemble de ses extensions. Les joueurs adeptes des sensations fortes pourront aussi profiter de Song in the Smoke, un jeu de survie en pleine savane sauvage. Sony a évidemment pensé à tout le monde, et proposera aussi un jeu de sport extrême avec Fracked, qui vous proposera de chausser vos plus beaux skis pour aller combattre des monstres en pleine montagne.

Suite directe du premier opus, qui était parmi l’un des premiers titres VR de la plateforme, I expect you to die 2 : The Spy and the Liar vous proposera de reprendre votre rôle d’espion, pour remplir des missions et malmener les projets machiavéliques de Zoraxis. Sony a également annoncé l’arrivée du MMO en open-world Zenith, signé par le studio Ramen VR, ainsi que du titre coopératif post-apocalyptique After the Fall. L’ensemble des jeux sera compatible avec la PS4 et la PS5.

Doom 3 : VR Edition – 29 mars 2021

Song in the Smoke – courant 2021

Fracked – été 2021

I expect you to die 2 – courant 2021

Zenith – courant 2021

After the Fall : été 2021