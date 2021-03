Une nouvelle Nintendo Switch en préparation ?

Nintendo pourrait nous réserver quelques surprises pour cette année, dont une console premium avec un écran OLED conçu pour supporter la 4K.

L’année 2020 a été une année record pour la Nintendo Switch, surtout grâce à la sortie du titre Animal Crossing pendant la première période de confinement. Avec la Switch Lite sortie en fin d’année 2019, Nintendo n’a rien amené de nouveau sous le soleil, mais il se pourrait bien qu’un autre projet soit en cours. En effet, une nouvelle Nintendo Switch serait en préparation selon Bloomberg, et elle devrait sortir cette année. Cinq ans après la sortie de la Switch originale, Nintendo voudrait maintenir sa bonne forme et surtout concurrencer Sony et Microsoft, qui ont tous les deux sorti des consoles ultra performantes en fin d’année dernière.

Le média rapporte que, selon des sources proches de Nintendo, la prochaine Switch devrait avoir un écran OLED de 7 pouces avec une résolution de 720p. De plus, il pourrait supporter la 4K, faisant de cette nouvelle Switch une console premium, ou même une « Switch Pro ». Les écrans seraient produits par Samsung Display qui commencera une production de masse dès juin prochain. Ces écrans seraient par la suite envoyés pour l’assemblage durant le mois de juillet.

Selon Bloomberg, une sortie prévue pour les fêtes de fin d’année serait logiquement la meilleure option pour relancer le succès financier de la Switch et c’est l’option la plus probable vu les dates de production et d’assemblage de la prétendue console. Cependant, cela reste une nouvelle assez surprenante quand on considère que le président de Nintendo avait annoncé le mois dernier qu’une nouvelle Switch ne serait pas annoncée dans un futur proche. Cette rumeur est donc à prendre avec des pincettes puisque ni Nintendo ni Samsung Display n’a souhaité confirmer l’information.