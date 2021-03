WWDC 2021 : la grand-messe d’Apple une nouvelle fois virtuelle ?

Cette année encore, Apple pourrait privilégier une édition 100% virtuelle de sa traditionnelle WWDC, sa conférence dédiée aux développeurs.

En 2020, alors que la pandémie battait son plein dans le monde, Apple avait décidé d’annuler sa traditionnelle Worldwide Developers Conference pour tenir, à la place, un événement 100% virtuel. Cette année, alors que la crise sanitaire se poursuit, le même scénario se profile à l’horizon. La grand-messe de juin d’Apple dans laquelle la firme présente ses nouvelles versions d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS n’a pas encore été officiellement annulée par Apple, mais tous les radars sont au rouge.

L’an dernier, tous les grands événements avaient fini par être annulés les uns après les autres, qu’il s’agisse du MWC de Barcelone, de l’E3 ou du Comic Con de San Diego. Problème : ces événements physiques ne pourront pas non plus se tenir en présentiel cette année, que ça soit le CES de ce début d’année, l’E3 ou le Comic Con de San Diego. Aux dernières nouvelles, le MWC de Barcelone a quant à lui été reporté au mois de juin, et l’Anime Expo 2021, qui devait se tenir en physique à Los Angeles en juillet, a lui aussi été annulé. On s’attend donc à une scénario similaire pour la WWDC 2021 d’Apple, qui se tient habituellement en juin, d’autant plus que la firme a désormais pris l’habitude de donner toutes ses conférences en ligne depuis le début de la crise.

Pour l’heure, la firme de Cupertino n’a pas encore officialisé la tenue de son événement en version numérique, ni même communiqué les dates de l’événement. L’an dernier, Apple avait annoncé sa conférence mi-mars, et précisé que la WWDC ne se tiendrait pas physiquement le 5 mai. Reste à voir quand Apple daignera faire son annonce, mais il y a très peu d’espoir qu’elle se tienne à San Jose, en Californie.