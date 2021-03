Disney va fermer 60 magasins aux États-Unis

Disney change de stratégie. La firme aux grandes oreilles prévoit de fermer 60 de ses magasins de produits dérivés aux États-Unis, soit 20 % de ses points de vente dans le monde. Le but pour Disney : miser sur le commerce en ligne.

La pandémie mondiale aura poussé Disney à revoir sa copie dans de nombreux domaines. En plus de privilégier les sorties sur sa plateforme SVOD, elle initie doucement son passage au tout numérique. La firme vient d’annoncer son intention de fermer 60 de ses magasins de produits rivés aux États-Unis. Cela représente environ 20 % de ses points de vente dans le monde. Stéphanie Young, présidente de la branche jeux et produits Disney, explique « Alors que les habitudes des consommateurs sont tournées vers les achats en ligne, la pandémie a changé ce que les consommateurs attendent d’un détaillant. Nous avons pour ambition de créer une expérience de e-commerce plus flexible et interconnectée, qui donnera aux consommateurs un accès facile à des produits uniques et de grandes qualités de toutes nos franchises. »

Vers une fermeture en Europe

Les États-Unis ne sont pas le seul marché sur lequel Disney va repenser son modèle économique. L’entreprise entend aussi appliquer sa nouvelle stratégie en Europe, en fermant progressivement de nombreux points de vente. Bien évidemment, les boutiques présentes dans les parcs d’attractions comme Disneyland Paris ne seront pas concernées par ces mesures. Les marchés Japonais et Chinois devraient aussi être épargnés. Dans ses déclarations, Disney ne précise pas le nombre d’emplois affectés par cette décision, mais on imagine qu’ils seront nombreux. C’est aussi finalement une manière pour Disney de faire des économies, alors que l’entreprise se dit durement affectée par la crise du Covid-19. Le groupe avait, en septembre dernier, déjà supprimé plus de 28 000 emplois dans les activités des parcs à thème aux États-Unis.