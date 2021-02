Disney ferme les studios d’animation derrière l’Âge de Glace et Rio

C’est une triste nouvelle pour Syd, Diego et Manny. Disney vient d’annoncer la fermeture de Blue Sky, le studio d’animation derrière L’Âge de Glace et Rio. En avril prochain, la division de la Fox cessera de fonctionner.

Disney va fermer le studio d’animation Blue Sky. Fondé en 1987, il a produit plusieurs licences à succès comme L’Âge de Glace et Rio. Disney vient d’annoncer la nouvelle à Deadline et explique : « Compte tenu des réalités économiques actuelles, et après mûre réflexion et évaluation, nous avons pris la décision difficile de fermer les opérations de tournage de Blue Sky Studios ». La pandémie mondiale aura sans doute précipité cette décision, alors que Disney doit se priver des recettes issues de ses différents parcs d’attraction à travers le monde. Lors de la présentation de ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2020, l’entreprise annonçait des revenus à hauteur de 11,8 milliards de dollars, une baisse de 42 % par rapport à la même période en 2019. Même si la firme a pu endiguer certaines de ces pertes grâce à la popularité croissante de Disney+, dont le prix va augmenter, cela n’a visiblement pas suffi. Il faut aussi dire que du côté de l’animation, l’entreprise est déjà bien lotie avec Pixar et Disney Animations. D’ailleurs, les 450 employés de Blue Sky, impactés par cette décision, devraient rejoindre les rangs des deux studios.

Des productions annulées

La fermeture de Blue Sky impacte aussi les différentes productions du studio. Depuis 2015, l’entreprise planchait sur une adaptation du roman graphique Nimona. Le film, qui devait sortir sur les écrans en janvier 2022, ne verrait tout simplement jamais le jour. En revanche, Disney+ continuera de développer sa série centrée sur certains personnages de L’Âge de Glace. Il faut dire que la saga est lucrative, puisqu’elle a rapporté la somme cumulée de 3,2 milliards de dollars au box-office pour les cinq opus. En attendant de découvrir la série, il est possible de retrouver l’intégralité des films Blue Sky sur la plateforme Disney+. Vous pourrez ainsi voir ou revoir Rio ou même Ferdinand.