WhatsApp : les appels vocaux et visio arrivent sur la version web

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de la version Desktop de WhatsApp. Dans un communiqué, l’application détenue par Facebook annonce qu’il sera bientôt possible de recevoir et passer des appels directement depuis son ordinateur.

Pour envoyer et recevoir des messages sans avoir à sortir son téléphone, la version desktop de WhatsApp est bien pratique. Mais elle ne permet pour le moment pas de passer un appel directement depuis son ordinateur. Bonne nouvelle, ça va bientôt changer. Dans un communiqué, la messagerie cryptée détenue par Facebook annonce que la fonctionnalité sera bientôt disponible. Le déploiement est progressif, tous les utilisateurs ne seront pas concernés dès le départ. Concrètement, à l’image de la configuration de l’application mobile, il sera possible d’appeler un contact simplement en appuyant sur le bouton dédié. Comme pour la version mobile, tous les appels, qu’ils soient simplement audio ou vidéo, seront cryptés de bout en bout. Une manière de s’assurer que les conversations resteront confidentielles. L’appel restera toujours en haut de votre écran, pour que vous puissiez naviguer sans perdre de vue la précieuse fenêtre.

Les appels de groupe arriveront plus tard cette année

En revanche, il faudra patienter encore un peu avant de passer des appels de groupe, comme c’est déjà le cas sur Zoom ou Google Meet. WhatsApp teste la nouvelle fonctionnalité avant de la rendre disponible pour tous. L’annonce de cette nouveauté permettra sans doute à la firme de s’imposer plus durement face à Signal. Depuis son changement de CGU, la messagerie cryptée est largement délaissée au profit de l’alternative mise en avant par Elon Musk. En plus de sa campagne de séduction, menée depuis plusieurs semaines, WhatsApp espère sans doute convaincre ses utilisateurs à rester dans ses rangs en leur proposant toujours plus d’outils. Pour rappel, la version web de Signal propose déjà l’appel visio et audio, mais seulement dans le cas d’une conversation entre deux interlocuteurs. Développer la conversation de groupe ajoute une nouvelle corde à l’arc de WhatsApp. Reste à voir désormais si la firme réussira à convaincre son cœur de cible qu’il est bon de rester sur son application. Pour rappel, vous avez jusqu’au 15 mai pour accepter les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp, après il ne sera plus possible de profiter de certaines fonctionnalités.