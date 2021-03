Gotaga devient le nouvel ambassadeur de Xiaomi France

Après Squeezie qui devient ambassadeur de la marque Vivo, c’est au tour de Gotaga d’être nommé ambassadeur de Xiaomi France afin de promouvoir les smartphones de la marque dans l’e-sport.

Gotaga, l’un des streamers les plus suivis en France dans le monde de l’e-sport et des jeux vidéo, vient d’être nommé ambassadeur de la marque Xiaomi en France. Si vous suivez un tant soit peu l’actualité high-tech, vous avez sans aucun doute entendu parler de cette marque à la croissance vertigineuse, avec de très bons produits présentant souvent un excellent rapport qualité-prix. On vous a d’ailleurs préparé un guide pour savoir quel smartphone Xiaomi choisir en fonction de vos besoins. Gotaga, avec ses 3,7 millions d’abonnés sur Youtube et ses 2,8 millions d’abonnés sur Twitch, représente une influence importante pour la communauté de joueurs et surtout chez les plus jeunes. Côté e-sport, c’est aussi le joueur français le plus titré sur consoles à ce jour et il fait partie de l’excellente équipe française Team Vitality. C’est donc un réel atout pour la marque d’avoir Gotaga pour la représenter.

Pierre-Alain Houard, Directeur Marketing de Xiaomi France, précise d’ailleurs que « avoir un ambassadeur de l’envergure de Gotaga est tout aussi inattendu qu’incroyable. Cela va nous permettre de renforcer notre image auprès de sa communauté et également de leur faire découvrir toute la puissance et la richesse de nos smartphones ». Gotaga ne s’est quant à lui pas encore exprimé à ce sujet, bien que cela ne saurait tarder. Ce n’est pas sans rappeler que Squeezie, un autre youtubeur et streamer français, est lui aussi l’ambassadeur d’une marque de smartphones. Le 12 février dernier, il annonçait à ses abonnés qu’il était devenu l’ambassadeur de Vivo France pour l’année 2021. Il était lui aussi très excité et a promis qu’ils feraient de belles choses cette année.