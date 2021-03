Snapdragon Sound : le son haute qualité, par Qualcomm

Qualcomm lève le voile sur le Snapdragon Sound, une sorte de certification qui garantira une excellente qualité audio sur les futurs smartphones équipés des puces du fondeur.

Qualcomm vient tout juste de présenter un nouveau label, lequel pourrait venir drastiquement améliorer la qualité audio de nos futurs smartphones. Le Snapdragon Sound est présenté comme « une chaine audio optimisée conçue pour un son immersif et fluide à travers les smartphones, écouteurs et casques. » Il s’agit d’un label audio qui sera affublé aux prochains smartphones équipés des puces de Qualcomm, les célèbres Snapdragon. Ce label s’appliquera aux smartphones qui remplissent toutes les conditions fixées par Qualcomm concernant l’audio, et qui nécessite donc l’usage de puces signées… Qualcomm. Xiaomi a déjà fait s’avoir qu’elle compte doter de prochains appareils de ce label, et on devrait également retrouver des produits audio signés Audio-Technica. Mais, plus concrètement, à quoi s’attendre avec ce Snapdragon Sound ?

D’après la firme, le Snapdragon Sound permettra aux smartphones équipés de délivrer un son HD 24-bit 96 kHz, avec une latence réduite au maximum, et propose une réduction de bruit en appel CvC. Le fondeur précise par ailleurs que ce label permettrait d’offrir une qualité audio deux fois supérieure ainsi qu’une latence réduite de moitié par rapport à un célèbre concurrent qui propose un couple smartphone/écouteurs… S’agit-il d’Apple et de son combo iPhone/AirPods ? La firme ne le précise pas, et même nos confrères de MacG, qui ont pu interroger Qualcomm, n’ont pas réussi à obtenir l’information, si ce n’est qu’il s’agirait d’une « marque très populaire ». Malgré tout, on imagine bien qu’avec la pléthore d’appareils équipés de puces Snapdragon dans le monde Android, Apple est très certainement cette fameuse « marque » avec laquelle Qualcomm se compare.