Marshall lance ses premiers écouteurs sans fil et intra-auriculaires

La mythique marque d’amplificateurs pour guitare électrique s’offre une incursion du côté des écouteurs sans fil. Marshall dévoile dans un communiqué, ses Mode II, ses premiers écouteurs intra-auriculaires conçus pour une expérience audio percutante.

Nombreuses les marques à proposer des écouteurs intra-auriculaires sans fils. Si jusqu’ici Marshall ne s’était pas encore essayé à l’exercice, c’est désormais chose faite. Dans un communiqué, la marque emblématique d’amplificateurs pour guitare électrique dévoile son nouveau produit : les Mode II. Ses écouteurs sont les premiers intra-auriculaires sans fil de sa gamme. Ils reprennent le design résolument rock de la marque avec le fameux M imprimé sur chacun des dispositif, « pour un clin d’œil subtil mais bien visible à l’histoire du rock ’n’ roll ». Plutôt que de proposer des écouteurs en forme de tige, comme c’est le cas chez Apple par exemple, Marshall mise plutôt sur un design bouton qui se veut plus discret. Le boîtier reprend quant à lui l’identité visuelle de la marque, de tout de noir vêtu et avec le logo Marshall imprimé au-dessus. Les écouteurs sont quant à eux résistants à l’eau grâce à l’indice d’étanchéité IPX4.

25 heures d’autonomie

Côté caractéristiques techniques, on retrouve des transducteurs dynamiques et personnalisés pour offrir un son détaillé est précis, « avec des basses grondantes, des médiums naturels et des aigus, vraiment nets ». Il sera également possible de configurer les paramètres d’égalisation pour créer un son adapté à chacun. Les écouteurs seuls affichent 5 heures de lecture par charge et jusqu’à 25 heures d’autonomie avec le boîtier. Des voyants LED affichent le taux de chargement des écouteurs et de l’étui. Enfin, les Mode II bénéficient d’une prise de chargement USB-C à l’aide d’un câble fourni. Grâce à la technologie Bluetooth 5.1, les Mode II offrent une véritable expérience sans fil. Il sera possible de contrôler sa musique et ses appels avec le mode Transparence et obtenir de l’aide de l’assistant vocal disponible sur votre smartphone, d’une simple pression sur l’une des oreillettes. Les Mode II seront disponibles en ligne sur marshallheadphones.com à partir du 18 mars prochain. Il est aussi possible de les précommander depuis le 4 mars. Il faudra débourser 179 euros pour mettre la main sur le produit. C’est moins que les Airpods d’Apple, commercialisés à 279 euros, mais ça reste tout de même une somme conséquente. Nul doute que la marque s’adresse principalement à ses clients les plus fidèles, pour qui la qualité n’a pas de prix. En revanche, à ce prix là, on pourrait tout de même s’attendre à une réduction active du bruit. Sinon vous pouvez toujours lire notre dossier consacré aux meilleurs écouteurs sans fil.