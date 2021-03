Roam : l’enceinte de Sonos fuite quelques jours avant sa présentation

L’officialisation de la nouvelle enceinte portable de Sonos était prévue le 9 mars prochain, mais il ne reste désormais plus beaucoup de suspens autour de la Roam. Plus légère et moins chère que la Sonos Move, cette petite enceinte pourrait devenir la nouvelle référence du genre.

Plus besoin d’attendre le 9 mars prochain pour savoir ce que Sonos s’apprête à lancer en 2021. Selon les informations du site The Verge, qui explique avoir mis la main sur un dossier de la Federal Communications Commission, le constructeur spécialisé dans l’équipement audio lancera dans quelques jours une nouvelle enceinte connectée. Plus petite et plus abordable que la Move – première incursion de la marque dans le domaine de l’enceinte portable, la Roam devrait être proposée au prix de 169$ à sa sortie, soit plus de deux fois moins chère que sa prédecesseure. Léger et compact avec ses 16,5 cm de haut et 6,3 de large pour moins de 500 grammes, l’appareil proposera une large autonomie de 10 heures. Elle sera également compatible avec une connexion Wi-Fi, Bluetooth et Airplay 2. Grâce à ses microphones intégrés, elle pourra aussi se connecter aux assistants vocaux d’Amazon Alexa et Google Assistant. L’utilisateur pourra enfin coupler deux enceintes Roam pour obtenir un son stéréo via une connexion Wi-Fi. Des révélations qui coïncident parfaitement avec le rendez-vous donné par Sonos, pour une présentation produit prévue le 9 mars prochain.

Déclinée en coloris noir et blanc, la Roam de Sonos sera vendue avec un câble de recharge USB, tandis qu’un socle de recharge sans fil sera proposé en option à 49$. The Verge fait également état d’un appareil étanche. Commercialisée 169$, elle devrait être lancée le 20 avril prochain.