WandaVision : les questions que pose l’épisode final

WandaVision c’est fini ! Après huit semaines de bons et loyaux services, la série Marvel tire sa révérence. Si le voyage valait le coup, on ressort avec encore plus de questions. Quel impact aura la série sur le reste du MCU ?

*** Attention Spoilers ***

En 9 épisodes, WandaVision aura réussi à s’imposer comme l’une des meilleures séries du moment. Un tour de force pour Jac Shaeffer, qui avait pourtant la lourde tâche d’introduire le Marvel Cinematic Universe sur le petit écran. La scénariste et créatrice a livré tous ses mystères dans cet ultime chapitre, mais de nombreuses questions restent en suspens. Que nous réserve le MCU pour la suite ?

Comment Wanda va-t-elle utiliser ses nouveaux pouvoirs ?

On savait déjà que les sorciers suprêmes avaient pour vocation de protéger la Terre des menaces mystiques. L’un d’entre eux est particulièrement connu des fans du MCU sur le grand-écran, puisque c’est Doctor Strange qui héritera de la position de leader des Maîtres des Arts Mystiques après la disparition de L’Ancien. En devenant réellement la Sorcière Rouge, Wanda s’est investie de cette même fonction. Mais une question subsiste, qu’est-ce que cela va changer pour le MCU ? Pour rappel, la série avait pour vocation d’introduire Doctor Strange : into the multiverse of madness. Reste à voir désormais quel rôle jouera Wanda dans l’intrigue. Il y a fort à parier que ses nouveaux pouvoirs, et ceux qu’elle a dérobés à Agatha, feront d’elle une alliée de taille pour Stephen Strange.

Où est passé White Vision ?

Comme on pouvait sans douter, les versions du super-héros se sont affrontées dans le final de WandaVision. En revanche, l’issue a été bien différente de celle que l’on pouvait imaginer. Les deux entités n’ont pas fusionné, ou du moins pas au sens propre du terme. Désormais investi des souvenirs de Vision, l’intelligence artificielle s’est retournée contre SWORD et a finalement choisi d’épargner son alter-égo. Mais depuis cette confrontation musclée, le super-héros reste introuvable. La série ne nous donne pas plus d’informations sur ce qu’il adviendra de lui. Nul doute que cette partie de l’histoire sera explorée ultérieurement, mais reste à savoir quand. Cela pourrait se faire dans Doctor Strange : into the multiverse of madness.

Qui était finalement Pietro Maximoff ?

Malheureusement pour les fans des X-Men, l’introduction de l’univers de la Fox dans le MCU n’est pas pour tout de suite. Le dernier épisode nous a révélé l’identité du personnage incarné par Evan Peters à l’écran. Il ne s’agissait pas de QuickSilver mais d’un citoyen lambda baptisé Ralph Bohner. Outre le jeu de mot subtile en anglais, Bohner ressemble phonétiquement au mot « boner » qui signifie érection, sa véritable identité confirme qu’il s’agissait bien d’une machination d’Agatha pour déstabiliser Wanda. Ce que l’on n’explique pas en revanche, c’est si ses pouvoirs sont aussi l’œuvre de la sorcière. Il était capable de se déplacer à une vitesse folle, comme le regretté frère de Wanda. Même s’il paraît peu probable qu’on le recroise dans le MCU, les modifications faites par la sorcière pourraient l’avoir transformé en mutant.

Wanda va-t-elle ramener ses enfants à la vie ?

Tradition oblige, ce dernier épisode de WandaVision ne se termine pas vraiment au lancement du générique. Comme bien souvent chez Marvel, on pouvait découvrir une séquence inédite et annonciatrice de la suite des évènements. On y retrouve Wanda, en projection astrale, en train d’étudier avec attention le Darkhold. Ce livre des damnés, tout droit venu des enfers, permet à celui qui le possède de fabriquer les choses qu’il désire le plus. Avec ses nouveaux pouvoirs et cet ouvrage mythique, la sorcière pourrait donc trouver un moyen de ramener ses enfants dans sa réalité.

Qui veut parler à Captain Rambeau ?

Dans la première scène post-crédits, Monica rejoint ce qu’elle prend pour une agent du FBI dans le cinéma de la ville. Il s’agit en fait d’un Skrull, une race extraterrestre introduite dans le film Captain Marvel. Cette dernière mentionne également un ami de sa mère, qui veut lui parler. L’utilisation du masculin balaie de la main la possible réunion de Monica et Captain Marvel, mais la scène pourrait bien faire référence à l’intrigue qui sera déroulée dans le second opus de ses aventures. Il pourrait s’agir de Talos, le commandant Skrull est sur Terre puisqu’il apparaît dans Spider-Man : Far From Home. Reste à voir désormais ce qu’il veut et comment Monica Rambeau, désormais munie de super-pouvoirs, pourra l’aider. Réponse au prochain épisode.

WandaVision aura-t-elle droit à une seconde saison ?

Malheureusement, l’aventure WandaVision s’est bien clôturée avec ce nouvel épisode. Marvel ne prévoit pas de deuxième saison à WandaVision et on comprend bien pourquoi. Maintenant que Westview est redevenue une cité paisible, l’idée d’une série sur les aventures de Scarlett Witch et Vision n’a plus beaucoup d’intérêt. Mais Marvel n’a pas dit son dernier mot puisque d’autres productions du genre sont prévues dans les prochains mois. Falcon and The Winter Soldier prendra la relève dès le 19 mars prochain sur Disney+, suivie de Loki en juin de la même année.