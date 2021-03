Samsung dévoile son nouveau capteur photo, l’ISOCELL 2.0

Avec l’ISOCELL 2.0, Samsung corrige l’un des défauts majeurs de son capteur photo, en lui permettant de récolter davantage de lumière.

Après plusieurs générations de son fameux capteur photo ISOCELL, Samsung vient tout juste de dévoiler sa version 2.0, sobrement intitulée… ISOCELL 2.0. Cette technologie, introduite dès 2013 sur le Samsung Galaxy S7, avait permis à la firme de tirer son épingle du jeu du côté de la photo sur smartphone. La particularité de ce capteur réside dans sa conception dite BSI (back side illuminante), avec ses barrières réfléchissantes placées entre chaque pixel, empêchant les fuites de lumières et permettant ainsi de réduire de près de 30% la pollution lumineuse entre chaque pixel. Le problème, c’est que si ces fameuses barrières diminuaient la pollution lumineuse entre pixel, elles n’étaient pas totalement réfléchissantes et cela se traduisait dans les faits par une perte de lumière au sein du capteur.

Pour compenser ce défaut, Samsung a trouvé la parade. Déjà, avec l’ISOCELL Plus lancé en 2018, son partenariat l’avait aidé à concevoir un nouveau matériau contenant moins de métal, et absorbant donc moins de lumière, mais Samsung va encore plus loin avec l’ISOCELL 2, dont les barrières sont dorénavant faites d’un nouveau matériau totalement sans aucun métal. De ce fait, la firme tient là un capteur qui combine à la fois les immenses avantages de l’ISOCELL en termes d’isolation entre pixels, mais ces barrières qui permettent cela n’impliquent désormais plus aucune perte de lumière.

Ainsi, l’ISOCELL 2.0 devrait capturer bien plus de lumière qu’auparavant, et, comme on le sait, plus la lumière peu rentrer dans un capteur, plus l’image en sortie sera bonne. Concrètement, cela veut dire que Samsung va pouvoir multiplier les pixels, sans pour autant perdre de lumière. Cette innovation, combinée avec les dernières puces mobiles capables de gérer de plus en plus de pixels, ne présage que du bon pour l’avenir de la photo sur smartphone, et permettra peut-être à la firme coréenne de dérober la première place à Sony, leader incontesté du segment des capteurs photo pour smartphone… mais dont la domination est de plus en plus contestée par Samsung.