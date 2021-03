Wolf King+ : une trottinette électrique puissante et tout-terrain

La Wolf King+ n’est pas une trottinette électrique de tout repos. Kaabo, le constructeur, la présente comme le « SUV des trottinettes » avec une vitesse de pointe folle !

La dernière trottinette électrique du constructeur chinois Kaboo se destine aux explorateurs urbains qui n’ont pas froid aux yeux. La Wolf King+ assure en effet une vitesse maximale de 100 km/h, grâce à un moteur électrique fournissant la bagatelle de 3.000 watts de puissance (1.500 W pour chaque roue). En crête, le moteur affiche même une puissance totale de 6.720 W.

Une vitesse de pointe record

L’autonomie de la trottinette est de 150 km, de quoi faire quelques allers-retours entre la maison et le bureau (attention, cette autonomie n’est possible qu’en utilisant un seul moteur, et avec une vitesse de 25 km/h maximum). La recharge au complet de la batterie demande près de six heures en charge rapide. Le pilote pourra bénéficier d’un système anti-blocage des roues (ABS), en plus d’un freinage hydraulique pour chacune des roues, avec des disques de 160 mm.

La trottinette est suffisamment puissante pour monter des pentes d’une inclinaison de 50 % ! La plupart des éléments de la Wolf King+ sont en aluminium. La trottinette a été imaginée pour les utilisateurs les plus exigeants… Et aussi pour ceux qui ont de gros bras puisque le véhicule pèse 48 kilos tout de même.

Avec ces caractéristiques uniques, il fallait s’attendre à un prix élevé. C’est bien le cas ! Aux États-Unis où la Wolf King+ est commercialisée, la trottinette coûte 2.999 dollars. Kaabo n’a pas annoncé de lancement en France ou en Europe. Il est également possible que ce véhicule ne soit tout simplement pas autorisé sur nos routes, uniquement en circuit privé.