Microsoft Edge dispose désormais d’onglets verticaux

Microsoft vient d’améliorer les fonctionnalités de Edge, et la recherche par image de Bing, rendant le navigateur plus intuitif.

Avec sa dernière mise à jour, Microsoft a apporté des nouveautés sur son navigateur Edge et son moteur de recherche Bing. Microsoft Edge possède désormais des onglets verticaux. Au lieu de se trouver à l’horizontale sur le haut de l’écran, les onglets passent sur le côté gauche de l’écran. Ils se matérialisent sous la forme d’icônes, qui se déploient lorsque la souris passe dessus. Vous pouvez alors voir le titre des onglets entièrement. C’est un arrangement qui fait sens puisque davantage de place est laissée à la page web elle-même. C’est aussi plus pratique pour identifier rapidement quel onglet vous recherchez si vous en avez beaucoup d’actifs en même temps.

De plus, vous pouvez désormais consulter votre historique tout en restant sur votre page web actuelle. En effet, le menu s’ouvre sur le côté droit de l’écran au lieu de s’ouvrir dans un nouvel onglet. Enfin, Microsoft Edge se voit doté d’une fonctionnalité Startup Boost, qui vous permet de lancer le navigateur entre 29% et 41% plus rapidement.

En ce qui concerne Bing, Microsoft a travaillé sur la refonte des pages de résultats, rendant la navigation plus fluide grâce aux images plutôt qu’aux blocs de texte. Par exemple, lorsque vous cherchez la recette d’un plat, Bing vous propose toutes sortes de recettes sous formes d’images parmi lesquelles vous pouvez naviguer directement, et cliquer sur celle qui vous parait le plus appétissante. Cela fonctionne avec toutes les recherches qui pourraient être optimisées pour les images. Microsoft montre aussi l’exemple de destinations touristiques ou encore des projets de décoration. Cette mise à jour a pour but de rendre la navigation sur Edge plus ergonomique et fluide pour les utilisateurs, mais aussi plus intuitive. Vous pouvez visionner la vidéo de présentation pour vous faire une idée de l’aspect de cette mise à jour.