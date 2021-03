Netflix : Steven Spielberg à la production d’une série

Il ne faut jamais dire jamais. Après avoir vivement critiqué le mode de diffusion des plateformes de streaming, et particulièrement celui de Netflix, le réalisateur va collaborer avec la plateforme. Il sera à la production d’une série adaptée d’un roman de Stephen King.

Il n’y a que les idiots qui ne changent pas d’avis. Malgré ses vives critiques à l’égard des plateformes de streaming en 2019, Steven Spielberg va collaborer avec Netflix. Le réalisateur d’Indiana Jones, sera à la production d’une série adaptée d’un roman de Stephen King. Selon The Hollywood Reporter, Netflix s’attaquera à The Talisman, avec les créateurs de Stranger Things. Les frères Duffer et Spielberg s’associeront à Curtis Gwinn. Celui qui a déjà travaillé sur la série phénomène de Netflix, devrait agir en qualité de showrunner. Pour l’instant, aucun réalisateur n’est attaché au projet et il y a peu de chance que se soit Spielberg lui-même qui s’y colle. Il devrait en revanche suivre le projet de près puisqu’il détient les droits d’adoption depuis 1982, soit deux ans avant même la sortie du roman dans les kiosques. Il explique : « c’est quelque chose que j’ai envie de voir dans les salles de cinéma depuis 35 ans ». La pandémie l’aura sans doute forcé à revoir ses plans, à moins qu’une diffusion sur le petit écran s’avère finalement être une meilleure alternative pour l’ouvrage qui compte presque 1000 pages. Reste à voir désormais s’il s’agira d’une mini-série ou si l’intrigue se déroulera sur plusieurs saisons.

Stephen King sera rattaché au projet

Côté intrigue, on sait encore peu de choses du projet si ce n’est que Stephen King sera aussi de la partie. Il y a fort à parier donc que l’œuvre sera fidèle au livre qu’il a co-écrit avec Peter Straub. Il suit les aventures de Jack Sawyer, un garçon de douze ans qui s’installe avec sa mère dans un Hôtel de d’Arcadia Beach, dans le New Hampshire. Mais alors que celle-ci se meurt d’un cancer, Jack désespère de pouvoir l’aider. Il va donc voyager à travers des dimensions parallèles à la recherche d’un objet magique pour la sauver. Pour le moment, le projet n’en est qu’à ses balbutiements, il ne devrait logiquement pas rejoindre le catalogue de la plateforme avant un moment. Cette collaboration devrait être fructueuse pour Netflix, qui peut désormais se targuer d’avoir rallié un grand nom du 7e art à sa cause. Pour rappel, ce n’est pas la première collaboration de Steven Spielberg avec une plateforme SVOD puisqu’il avait déjà produit le reboot Histoires fantastiques sur Apple TV+.