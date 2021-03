Apple TV+ va diffuser une adaptation de la série française Calls

Les productions françaises ont la cote outre-Atlantique. Apple TV+ va diffuser une adaptation américaine de la série Canal+ Calls. Elle sera disponible à partir du 19 mars sur la plateforme de streaming.

En 2017, Timothée Hochet proposait une série d’un nouveau genre. Uniquement sonore, elle dépeint des situations étranges ou effrayantes à chaque épisode. Si Calls est diffusée sur Canal+ en France, la série s’apprête à travers l’Atlantique pour rejoindre Apple TV+. Cette adaptation américaine sera diffusée à l’international sur la plateforme de streaming de la marque à la pomme. Dans un communiqué, Apple explique : « les neufs épisodes de 12 minutes sont racontés à travers une série d’appels téléphoniques qui utilisent une écriture nette, un talent vocal convaincant et des graphiques pour aider à retranscrire les conversations sombres et dramatiques à l’écran. Ces scénarios transportent le public dans des situations familières qui deviennent rapidement surréalistes avec des moments passionnants et effrayants. » Dans la première saison de la série française, les enregistrements sonores, issus de la boite noire d’un avion, de cassettes d’un magnétophone et de messages laissés sur un répondeur, permettent de témoigner de tragiques événements survenus à différentes époques, mais tous connectés d’une certaine manière. La seconde saison se situait alors après les événements de la première salve d’épisodes. Il y a fort à parier que ce soit le même procédé qui sera utilisé dans la série d’Apple TV+.

Pedro Pascal et Rosario Dawson au casting

En France, la série bénéficie un casting vocal de haute voltige avec notamment Karin Viard, Anny Duperey et Alban Lenoir pour la saison 3. Pour cette nouvelle version, Apple a aussi débauché des acteurs de renom puisque Pedro Pascal, acteur plébiscité pour sa performance dans The Mandalorian, et Rosario Dawson (Daredevil) sont annoncés au casting. On retrouvera aussi Nick Jonas, chanteur du groupe les Jonas Brothers, Lily Collins (Emily in Paris) et Mark Duplass (The Morning Show). Pour découvrir la première saison de Calls, c’est sur Apple TV+ que ça se passe. Et si vous souhaitez voir ou revoir la série française, elle est disponible sur Canal+.