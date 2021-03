Samsung : un leak dévoile les photos officielles des Galaxy A52 et A72

La fuite vient de l’entreprise elle-même, qui a brièvement mis en ligne les visuels et les fiches supports de ses nouveaux Galaxy A52 et A72.

Le lancement des Samsung Galaxy A52 et Galaxy A72 semble désormais imminent. Alors qu’on n’avait pour le moment aucune date de sortie concernant les nouveaux smartphones du constructeur coréen, le site officiel de la marque aux Émirats arabes unis a dévoilé il y a quelques jours la fiche produit de ses terminaux. Rapidement retiré après sa mise en ligne, ce court laps de temps aura évidemment suffi aux plus réactifs pour récupérer des informations importantes concernant les nouvelles itérations de la gamme Galaxy A.

Premier constat après avoir découvert les visuels officiels des A52 et A72, les deux modèles de milieu de gamme de Samsung se ressembleront beaucoup. À l’avant, rien ne permettra à priori de différencier leurs bordures arrondies et leur unique poinçon central. C’est sous le capot que les deux smartphones se démarqueront. Tandis que le Galaxy A52 embarquera non seulement une compatibilité 5G, mais aussi un processeur Snapdragon 750G et 8 Go de RAM, le Galaxy A72 devra quant à lui se contenter d’un SoC Snapdragon 720G pour sa variante 4G LTE. À l’arrière, le A52 devrait bénéficier d’un revêtement mat et d’un quadruple capteur photo avec module principal de 64 Mpx. De son côté, le Galaxy A72 embarquera une fonction Space Zoom, ainsi que deux haut-parleurs stéréo, une première pour la marque.

À noter que si cette fuite permet d’en apprendre un peu plus sur les prochains Galaxy A52 et A72, elle est devenue monnaie courante dans les habitudes de communication du constructeur coréen. Il n’est en effet plus rare de voir Samsung faire lui-même “accidentellement” fuiter ses propres produits avant leur sortie. Un bon moyen de s’offrir un petit coup de projecteur à moindres frais avant l’annonce officielle de ses nouveaux smartphones.