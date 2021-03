Oppo Find X3 : comment suivre l’annonce en direct ce jeudi ?

Oppo s’apprête à dévoiler son nouveau fleuron qui pourrait bien faire du mal à la concurrence. On vous indique la marche à suivre pour regarder l’événement de présentation en direct, ce jeudi 11 mars !

Ce jeudi 11 mars à 12h30 (heure française), Oppo va lever le voile sur sa nouvelle gamme de Find X3, laquelle devrait comprendre son nouveau fleuron, l’Oppo Find X3 Pro. Pour l’occasion, la marque organise un livestream pour permettre à tous de voir la présentation en direct. Si vous souhaitiez y assister, rendez-vous sur le lien YouTube (ci-dessous) ce jeudi à partir de 12h30.

Pour rappel de tout ce qu’il faut savoir sur le smartphone, on vous invite à consulter notre dossier récapitulatif sur l’Oppo Find X3 dans lequel on a tenté de compiler la plupart des rumeurs le concernant. A priori, on s’attend à trois variantes : un Oppo Find X3 Lite, un Oppo Find X3 Neo et enfin, un Oppo Find X3 Pro. Ces trois smartphones devraient proposer un design innovant, avec de sublimes écrans et des performances photo solides grâce à quatre capteurs au dos de chaque modèle. L’Oppo Find X3 Pro, notamment, devrait même proposer un ultra grand-angle de 50 MP, au même niveau que le capteur principal, lui aussi attendu avec 50 MP. On aurait aussi droit à un objectif macro d’un nouveau genre qui permettra de prendre des clichés d’objets minuscules.

Il conviendra de confirmer tout cela lors de la présentation officielle, ce jeudi, dans laquelle on devrait pouvoir découvrir ces nouveautés en action. Rendez-vous le 11 mars, 12h30, pour découvrir le nouveau fleuron d’Oppo !