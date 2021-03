Insta360 GO 2 : cette caméra est si légère qu’elle peut s’accrocher sur… votre chat

Après un premier teasing la semaine passée, Insta360 dévoile sa nouvelle action cam, la GO 2, une minuscule caméra qui pèse moins de 30 grammes et qui peut s’accrocher n’importe où !

Insta360 vient tout juste de présenter la GO 2, une action cam si légère et petite qu’elle sera capable de se glisser partout ! Avec seulement 27 grammes sur la balance et une pléthore d’accessoires permettant de l’accrocher partout, y compris sur votre casquette ou même sur votre chat, l’Insta360 GO 2 est présentée par la marque comme « le Spider-Man des caméras ». Capable de coller à pratiquement tout, elle pourra capturer des plans totalement inédits sans jamais gêner.

Outre sa taille, que nous propose l’Insta360 GO 2 ? La marque n’a pas lésiné sur les caractéristiques et dote tout de même sa nouvelle action cam d’un capteur d’image 1/2,3″ capable de capturer des vidéos en 3K et des photos de 9 MP. Il est également possible d’enregistrer des hyperlapses (6X) et des vidéos slo-mo en 120 ips. Surtout, même si son gabarit pouvait laisser penser l’inverse, l’Insta360 GO 2 propose tout de même la stabilisation FlowState qui devrait permettre d’avoir de capturer des images stables même en courant, et cela même dans l’eau puisque la GO 2 est certifiée étanche IPX8 et peut être immergée jusque’à 4 mètres sous l’eau sans rencontrer de problème.

Côté autonomie, on pourra compter sur 30 minutes — ce qui est déjà bien vu la taille de l’appareil — mais Insta360 a eu la bonne idée de doter sa GO 2 d’un boîtier de recharge externe, un peu à la façon des AirPods, qui permettra de récupérer l’intégralité de l’autonomie en 30 minutes. Au total, le boîtier propose jusqu’à 150 minutes d’autonomie avant d’avoir besoin d’être remplumé. Ce boîtier est également capable de contrôler l’action cam à distance (10 mètres maximum), mais fait aussi office de trépied et de poignée afin de capturer des selfies.

L’Insta360 GO 2 est disponible dès aujourd’hui sur le site officiel du constructeur au prix de 319,99€. Le kit de base propose la caméra, le boîtier de charge, un pendentif magnétique, un Easy Clip, un support pivotant et un protège-objectif.