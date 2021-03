Le MWC 2021 maintient son édition physique, et prévoit 50 000 visiteurs

C’est officiel, le Mobile World Congress 2021 aura bien lieu en juin, et à Barcelone. En dépit de la situation sanitaire, la GSMA se veut optimiste, et prévoit d’accueillir jusqu’à 50 000 visiteurs.

Traditionnellement, c’est en début d’année que les technophiles du monde entier se réunissent chaque année pour assister au Mobile World Congress. En 2021, situation sanitaire oblige, les choses auront été un peu bousculées à cause du Covid-19. Pas de quoi annuler les festivités pour autant, puisque GSMA, la société organisatrice de l’événement a confirmé que ce dernier aurait bien lieu en juin, à Barcelone. Et contrairement à la plupart des évènements de l’année, comme l’Adobe MAX qui se tiendra entièrement en ligne, le MWC 2021 mise de son côté sur un event IRL, et en public. Jusqu’à 50 000 personnes sont d’ailleurs attendues, soit deux fois moins que l’édition 2019.

Des mesures sanitaires très strictes

Logiquement, le salon appliquera des règles sanitaires plus strictes en cette période particulière. Chaque invité devra en effet présenter un test négatif au Covid-19 avant de pénétrer l’enceinte de l’événement. Les tests devront d’ailleurs être renouvelés toutes les 72 heures. Pour assurer un suivi optimal, des centres de dépistage rapide seront mis en place. Les hôtels environnants pourraient également prêter main-forte aux organisateurs. Une application de traçage en temps réel devrait enfin permettre aux visiteurs de savoir s’ils ont été en contact avec des personnes à risque. La climatisation du site devrait quant à elle être améliorée pour éviter la prolifération de microbes. Un retour particulièrement attendu, alors que l’édition précédente avait été purement et simplement annulée face à la situation sanitaire. Si les règles de sécurité sont respectées, le salon pourrait rassurer les organisateurs, et pousser d’autres évènements à abandonner le virtuel, pour revenir au présentiel. Dans tous les cas, le MWC 2021 sera l’occasion de présenter au monde les dernières innovations du moment sur le marché du smartphone, et plus généralement des nouvelles technologies.