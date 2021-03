Carl Pei dévoile son premier produit Nothing, qui n’en est pas un

Officiellement lancée en février dernier, la société Nothing dévoile déjà son premier produit. Baptisé Concept One, il n’a pas vocation a être vendu mais plutôt à teaser les écouteurs true wireless que la marque compte vendre cet été.

Dévoiler un produit, sans vraiment le faire. C’est le stratégie qu’adopte Carl Pei avec sa toute nouvelle société Nothing. Le fondateur de OnePlus, qui a depuis quitté le navire, entend révolutionner le secteur de la tech et mise sur une communication d’un nouveau genre pour le faire. Plutôt que de présenter en bonne et due forme ses nouveaux écouteurs, attendus pour l’été prochain, le constructeur se contente de présenter un concept qui n’aura pas vocation a été commercialisé. Baptisé Concept 1, il a été imaginé par Tom Howard, le directeur Design de la firme. Un porte-parole de Nothing expliquait à The Verge : « Même si les principes de conceptions seront les mêmes et qu’il y aura des similitudes avec le Concept 1, le produit final sera différent ». Il ne précise pas en revanche sur quels points. Le produit, qui finalement n’en est pas un, affiche un look minimaliste avec une structure transparente et une forme proche de ce que proposent déjà plusieurs acteurs du secteur de l’audio, à savoir une forme de coton-tige raccourci. Dans sa description, Nothing explique que l’objet incarne les trois éléments qui guideront sa philosophie de conception : l’apesanteur, la facilité et l’intemporalité. Des concepts encore très obscurs qui ne permettent pas d’imaginer ce à quoi pourront ressembler les premiers écouteurs connectés de la marque.

It all starts with design, the soul of a product: https://t.co/n2lPLdCAP4 pic.twitter.com/i9YbsNUuJN — Carl Pei (@getpeid) March 9, 2021

Une association entre Teenage Engineering et Nothing

Pour développer son tout premier produit, Nothing s’est associé à la société suédoise, Teenage Engineering. Les deux entreprises affirment s’inspirer des choses de la vie quotidienne pour imaginer ces écouteurs sans fils, « comme la pipe à tabac d’une grand-mère ». Reste à voir désormais si la collaboration des deux firmes sera fructueuse et si Carl Pei réussira à relever son défi. Il faut dire que l’entrepreneur n’a cessé de vanter les mérites de sa société, au travers de différents communiqué. Il disait en janvier dernier, « Cela fait plusieurs années que nous n’avons pas vu quelque chose de palpitant dans le domaine de la technologie. Il est temps d’insuffler un air de nouveauté. »