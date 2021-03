Monster Hunter Stories 2 a une date de sortie officielle !

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sortira le 9 juillet prochain, avec une nouvelle histoire basée sur une créature destructrice.

Durant l’événement Monster Hunter qui s’est déroulé le 8 mars, Ryozo Tsujimoto est revenu sur le deuxième opus de Monster Hunter Stories, la suite du premier jeu sorti en 2016 sur Nintendo 3DS, afin de dévoiler sa date de sortie officielle ainsi que quelques informations concernant les bonus et quêtes du jeu. Les fans de la saga Monster Hunter se donneront donc rendez-vous le 9 juillet prochain pour découvrir le jeu Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin qui sortira sur Nintendo Switch et sur Steam. Pour annoncer la date de sortie du jeu, Capcom a dévoilé une nouvelle bande-annonce dans laquelle on apprend qu’un Rathalos pourrait être à l’origine d’un grand espoir ou d’un terrible malheur à cause de son pouvoir destructeur. Ce Rathalos, nommé Ratha Destructeur, est donc la clé de ce nouvel opus, avec le protagoniste, le descendant d’un Rider très célèbre qui doit être à la hauteur de son héritage.

Le jeu n’est pas encore disponible à la précommande même si l’on sait qu’il y aura une édition standard et une édition Deluxe. L’édition Deluxe vous donnera accès à des tenues supplémentaires ainsi qu’à des autocollants. Au niveau des quêtes, il y aura des quêtes multijoueur en coopération ainsi que des nouvelles quêtes de types « calamités ». Dans celles-ci, les joueurs devront collaborer avec les habitants du village de Kamura afin de les aider à préparer le village pour le siège. Il s’agira de défendre le village contre les attaques de monstres venant de l’extérieur. Le lancement du jeu se fera accompagné de toute nouvelles figurines Amiibo à l’effigie de Tsukino, d’Ena et de Ratha Destructeur.