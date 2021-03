Konami va sortir le jeu musical Beat Arena le 12 mars prochain

Beat Arena est un jeu qui sortira exclusivement en réalité virtuelle, sur les plateformes Quest et Quest 2 de Facebook. Le jeu promet des sessions musicales plus que rythmées.

Konami vient de dévoiler la sortie d’un prochain titre musical de BEMANI. Il s’intitule Beat Arena et sera un jeu en réalité virtuelle dans lequel vous incarnez le membre d’un groupe musical. Dans le jeu, quatre instruments seront à la disposition des joueurs, à savoir une guitare, une basse, un clavier et une batterie. C’est donc quatre fois plus d’expérience et de possibilités de gameplay différents. C’est un véritable jeu artistique puisqu’il s’agira de jouer de la musique en rythme depuis une scène virtuelle. Vous pouvez aussi rejouer vos sessions avec des angles de caméra différents avec le mode « replay », un mode dans lequel vous pouvez aussi utiliser un tambourin afin d’encourager le public à mettre l’ambiance. Avec cette option, vous pourrez également vous essayer à créer vos propres clips maison.

BEMANI est à l’origine des jeux de rythmes et de musique de Konami. Beat Arena reprendra donc des titres des autres licences de BENAMI, provenant des jeux Beat Mania, Dance Dance Revolution ou encore Pop’n Music par exemple, mais utilisera également des titres inédits. Le jeu propose aussi la personnalisation du personnage principal afin de créer un avatar qui vous ressemble (ou pas). Le jeu sortira sur Oculus Quest et Quest 2, qui viennent d’ailleurs d’avoir quelques mises à jour importantes. Il sera vendu au prix de 29,99 dollars. Le prix et sa disponibilité en France n’ont pas encore été dévoilés. Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel de Konami.