Samsung Galaxy A52 : un leak dévoile le smartphone sous tous les angles

C’est dans une nouvelle vidéo unboxing fuitée sur les réseaux sociaux, que le Samsung Galaxy A52 s’est présenté au public sous tous les angles, avant son officialisation par le géant coréen.

Comme d’habitude à l’approche d’un nouveau smartphone du géant coréen, les fuites se multiplient sur les réseaux sociaux. Cette fois, le leak ne vient pas de Samsung, qui avait déjà fait fuiter les premiers visuels des Galaxy A52 et A72, mais d’un YouTubeur prénommé Moboaesthetics. Le vidéaste explique ainsi avoir en sa possession le prochain terminal de Samsung, avant de procéder à son unboxing en bonne et due forme. L’occasion de découvrir le téléphone sous tous les angles, mais aussi de faire le point sur les accessoires fournis par la marque, et surtout, de confirmer une fiche technique plutôt alléchante.

Comme les rumeurs le pressentaient, le Samsung Galaxy A52 devrait ainsi bénéficier d’un écran AMOLED sous lequel on retrouve un lecteur d’empreinte digitale, et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pas de changement par rapport à la gamme premium Galaxy S21, la caméra frontale se loge dans un unique poinçon central . Si ce nouveau leak confirme la plupart des points techniques déjà annoncés concernant le A52, on apprend cependant que le smartphone bénéficiera en prime d’une certification IP67 contre les projections d’eau et la poussière. Sous le capot, il profitera d’un SoC Snapdragon 750G de Qualcomm, un processeur milieu de gamme qui confirme bien sa compatibilité avec les nouvelles normes mobiles 5G. De quoi nous promettre un milieu de gamme puissant, capable de faire tourner sans trop d’encombres les derniers jeux mobiles. Enfin au dos, le Samsung Galaxy A52 embarquera un quadruple capteur photo 64 + 12 + 5 + 5 Mpx.

Le chargeur est là

Bonne surprise pour les utilisateurs. Contrairement à la gamme Galaxy S21, le A52 ne fait pas l’impasse sur le chargeur. On retrouve ainsi un bloc d’alimentation de 15W. Un choix assez étonnant quand on sait que le smartphone est compatible avec la charge rapide 25W. Livrés avec le terminal, on retrouve aussi une coque de protection transparente, ainsi qu’un câble USB-C vers USB-A.

Rendez-vous le 17 mars prochain pour découvrir officiellement le Samsung Galaxy A52. La marque devrait présenter son nouveau milieu de gamme aux côtés du Galaxy A72. À noter que le prix du A52 devrait tourner aux alentours de 365€ à sa sortie.