General Motors présente une batterie électrique plus autonome

Le groupe automobile a présenté cette semaine son plan d’action pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Parmi les mesures annoncées, l’arrêt des véhicules fonctionnant aux énergies fossiles, et le développement d’une nouvelle batterie lithium-métal plus autonome.

Comme beaucoup d’autres constructeurs automobiles, l’heure est à la transition verte pour General Motors. Cette semaine, l’entreprise a détaillé son plan d’action pour diminuer son empreinte carbone dans les années à venir. Un plan ambitieux, qui prévoit une production neutre en carbone d’ici 2040, et un parc 100% électrique d’ici 2025. L’objectif : stopper la production de véhicules fonctionnant à l’énergie fossile, à l’heure où le gouvernement Biden veut faire de l’électrification l’une des priorités de son mandat.

Rendre l’électrique plus autonome

Pour mener à bien son projet de virage énergétique, General Motors a également présenté cette semaine ses nouvelles batteries équipées d’une technologie lithium-métal. Après avoir officialisé la signature d’un accord avec SolidEnergy Systems il y a cinq ans, l’annonce de ces nouvelles batteries pourrait bien transformer nos habitudes en matière de mobilité; puisque l’entreprise s’attaque ici à l’un des plus gros freins de la technologie électrique : son manque d’autonomie. En remplaçant les anodes de carbone par du lithium-métal, General Motor a ainsi expliqué avoir réussi à mettre au point des cellules de batterie plus légères, mais surtout plus puissantes et plus autonomes. En parallèle de cette innovation, le constructeur a également présenté son nouveau logiciel de gestion de batterie, qui permettra à l’utilisateur d’adapter automatiquement la performance de son véhicule grâce à l’intelligence artificielle. Au total, l’entreprise a déjà déposé 49 brevets relatifs à cette technologie rapporte le site Engadget, tandis que 45 autres sont toujours en attente de validation. Ces batteries nouvelle génération devraient équiper les prochains véhicules de la marque d’ici 2023. Concrètement, cela permettrait de réduire la taille et le poids d’une voiture électrique, tout en augmentant significativement son autonomie sur la route.