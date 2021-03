Xbox Game Pass : 20 jeux Bethesda rejoignent le catalogue

Le rachat de Bethesda par Microsoft va enfin se faire ressentir par les joueurs puisque 20 jeux Bethesda sont désormais disponibles au catalogue du Xbox Game Pass.

Suite à l’acquisition de ZeniMax Media, maison mère de Bethesda, par Microsoft, beaucoup de joueurs se demandaient ce que ce rachat allait signifier pour les jeux du studio. Microsoft vient d’annoncer qu’une vingtaine de ces jeux rejoindront le catalogue du Xbox Game Pass dès aujourd’hui. Parmi eux, on retrouve des licences phares telles que Doom, The Elder Scrolls, Fallout ou encore Wolfenstein. Ces jeux sont pour la plupart d’entre eux disponibles sur tous les supports, ce qui rajoute une vraie valeur à l’abonnement Xbox Game Pass. On se sait en revanche toujours pas ce qui va advenir des jeux en cours de développement. Ils pourraient devenir des exclusivités Xbox comme ils pourraient atterrir sur le Xbox Game Pass dès le jour de leur sortie. Pour l’heure, on vous propose de découvrir tous les nouveaux jeux dont les abonnés vont pouvoir profiter.

La liste complète des jeux est la suivante :

Dishonored Definitive Edition (Console, PC, Cloud), Dishonored 2 (Console, PC, Cloud)

DOOM (1993) (Console, PC, Cloud), DOOM II (Console, PC, Cloud), DOOM 3 (Console, PC, Cloud), DOOM 64 (Console, PC, Cloud), DOOM Eternal (Console, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Console, PC), The Elder Scrolls IV: Oblivion (Console, PC), The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Console, PC, Cloud), The Elder Scrolls Online (Cloud, Console)

The Evil Within (Console, PC, Cloud)

Fallout 4 (Console, PC, Cloud), Fallout 76 (Console, PC, Cloud), Fallout: New Vegas (Console)

Prey (Console, PC, Cloud)

RAGE 2 (Console, PC, Cloud)

Wolfenstein: The New Order (Console, PC, Cloud), Wolfenstein: The Old Blood (Console, PC, Cloud), Wolfenstein: Youngblood (Console, PC, Cloud)

Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement de Microsoft qui vous donne accès à une centaine de jeux pour 9,99 euros par mois. L’abonnement Ultimate est à 12,99 euros par mois et vous laisse profiter du service de cloud gaming ainsi que de EA Play, vous offrant ainsi les meilleurs titres d’Electronic Arts.