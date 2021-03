Au moment de l’annonce du rachat du studio de développement par Microsoft, le patron de la division Xbox promettait qu’il n’était pas question de verrouiller les prochaines franchises Bethesda. Une situation qui vient de changer depuis la validation du rachat en Europe.

La situation n’est finalement pas surprenante, mais elle vient contredire les anciennes promesses de Phil Spencer concernant l’indépendance de Bethesda. Il y a quelques mois, Microsoft rachetait Zenimax dans le but d’élargir son catalogue et de favoriser le développement du studio vidéoludique. À l’époque, le chef de la division Xbox Phil Spencer s’était voulu rassurant avec les joueurs, arguant que ce rapprochement ne signifiait pas le verrouillage des licences détenues par Zenimax et ses huit studios de développement (ID Software, Bethesda, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog, Zenimax Online Studios et Rounhouse), à qui l’on doit notamment Fallout, The Elder Scrolls, Doom ou Dishonored. Concrètement, il n’était pas question de faire des nombreuses franchises détenues par Zenimax des exclusivités Xbox.

Oui mais voilà, les choses changent. Depuis la validation de ce rachat par l’Europe, Phil Spencer semble avoir décidé de changer son fusil d’épaule, notamment concernant le cas Bethesda. À l’occasion d’une table ronde organisée hier, le patron d’Xbox a ainsi expliqué que les prochaines sorties du studio sur des consoles autres que la Xbox se feraient désormais au cas par cas. De plus, “certains” titres resteront des exclusivités Xbox et PC. Autre annonce de taille, Phil Spencer a profité de sa longue prise de parole pour annoncer que l’ensemble des titres de Zenimax seront désormais ajoutés day-1 au service Xbox Game Pass. Une annonce qui prend tout son sens, à l’heure où Microsoft veut étoffer son catalogue de cloud gaming pour conserver son titre de leader du marché. Plusieurs titres Bethesda sont d’ailleurs attendus cette semaine.