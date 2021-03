Clubhouse veut rémunérer ses créateurs de contenu

À moins d’avoir vécu dans une grotte ces derniers mois, vous avez forcément entendu parler de Clubhouse, le nouveau réseau social qui enflamme la toile. Lancée l’année dernière, la plateforme repose sur un concept simple : les conférences audio. Pas de messages écrits, de vidéos ou de photos. Sur Clubhouse, vous ne pourrez qu’assister à des réunions audio réunissant jusqu’à 5000 personnes, ou créer vos propres conférences. Pour le moment très sélect, la version beta de l’application est seulement accessible sur iOS, et sur invitation. Pour autant, le réseau social compte déjà parmi ses utilisateurs quelques grands noms du milieu, allant de Mark Zuckerberg à Elon Musk, en passant par Oprah Winfrey et Drake.

Today’s Town Hall Updates:

We are launching our first creator accelerator program, Clubhouse Creator First. We are looking to support and equip 20 creators w/ resources they need to bring their ideas and creativity to life. Details and application here: https://t.co/kmKjQvoUBK

— Clubhouse (@joinClubhouse) March 14, 2021