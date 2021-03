Astro’s Playsroom : la bande-son du jeu est disponible en streaming

La bande-son, composée par Kennet C. M. Young, vous tiendra éveillé pendant plus d’une heure tout en vous plongeant directement dans l’univers coloré et fun du jeu Astro’s Playroom.

La bande-son complète d’Astro’s Playroom est disponible sur toutes les plateformes de streaming les plus populaires du moment, à savoir Youtube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music et Tidal. Elle a d’ailleurs été composée par Kenneth C. M. Young, qui a également composé quelques musiques pour les jeux LittleBigPlanet ou encore Knights and Bikes. Il y a 20 titres disponibles au total dont voici la liste complète :

That’s The Way To Do It

CPU Plaza

I’m Your GPU

SSD

Follow Me (Into The Storm) [Playroom Remix]

Botdi Beach

Cooling Springs

PlayStation Labo & Gatcha

GPU Jungle (Powerup & Boss)

SSD Speedway (Powerup & Boss)

CPU Plaza (After Dark)

They Don’t Make’m Like They Used To

CRT-Rex

4K-Rex

Let’s Do This

Goal

Uplifting Little Number

I Am Astro Bot [Playroom Remix]

Memories of Play

CPU Plaza (Mashup Overture)

Astro’s Playroom est un jeu de plateforme inclus gratuitement sur toutes les consoles PlayStation 5. C’est une expérience divertissante dont une des fonctions premières est de mettre en avant toutes les performances de la console, mais surtout de la manette, la DualSense. Malgré son aspect de démo technique, Astro’s Playroom a visiblement conquis les chanceux détenteurs de la PS5 grâce à son univers coloré et joyeux et à sa bande-son fantastique, ainsi que ses nombreux caméos des franchises PlayStation. Il y a un peu plus d’une heure d’écoute avec ces 20 titres, de quoi s’occuper les oreilles tout en faisant une activité productive à la maison ou en prenant les transports.