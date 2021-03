The Batman : le tournage du film avec Robert Pattinson vient d’être bouclé

Clap de fin pour The Batman. Sur Twitter, Matt Reeves annonce que le tournage du film vient de se terminer. Il sortira dans les salles obscures françaises le 2 mars 2022.

On va bientôt retourner à Gotham. Après s’être fait discret pendant plusieurs mois, Matt Reeves nous donne enfin des nouvelles de son prochain film. The Batman vient de clore sa phase de tournage, un peu plus d’un an après avoir été lancée. Ponctuée de plusieurs pauses, la production n’aura pas été de tout repos pour les équipes. En effet, alors que la pandémie battait son plein à travers le monde, le tournage de The Batman avait été interrompu pendant 5 longs mois avant de reprendre en septembre avec des mesures sanitaires strictes. Ensuite, Robert Pattinson avait été testé positif et celui-ci avait à nouveau été interrompu pendant plusieurs semaines. Il semblerait que malgré les embuches, Matt Reeves ait réussi à respecter le nouveau calendrier fixé par Warner Bros. Moins d’un an avant sa sortie dans les salles obscures, tout est dans la boîte. Il reste désormais à monter le film avant d’enfin pouvoir le montrer aux fans impatients. Sur Twitter, Jeffrey Wright s’est aussi exprimé sur cette fin. « Gordon terminé, … pour le moment. Un an exactement après l’arrêt. Quel voyage. »

Un casting de haute-voltige

Pour rappel, The Batman nous plongera dans les jeunes années de la chauve-souris, deux ans après que Bruce Wayne ait enfilé le costume de Batman pour la première. Dans ce film noir, le héros enquêtera sur la mafia qui sévit en ville et découvrira comment celle-ci est liée à sa propre famille. Il croisera plusieurs grands méchants des comics comme Riddler (Paul Dano), Le Pingouin incarné par le méconnaissable Colin Farrell ou encore Carmine Falcone qui sera quant à lui campé par John Turturro. L’ami et majordome de Bruce Wayne sera incarné par Andy Serkis alors que c’est Jeffrey Wright qui prêtera ses traits au Commissaire Gordon. Enfin, Zoë Kravitz incarnera Selina Kyle, plus connue sous le nom de Catwoman. Derrière la caméra, en plus de Matt Reeves, on retrouve Greig Fraser à la photographie. La partition musicale a quant à elle été confiée au talentueux Michael Giacchino, à qui l’ont doit par exemple les magnifiques thèmes musicaux de Là-haut ou plus récemment Spider-Man : Far from Home.