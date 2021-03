Fortnite : de nouveaux Joy-Cons inédits en approche !

Alors que la saison 6 du chapitre 2 vient de débuter, Nintendo a annoncé qu’une nouvelle paire de Joy-Cons à l’effigie d’une créature symbolique de Fortnite débarquera en juin prochain.

Nintendo vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’une manette aux couleurs du Battle Royale Fortnite. Les nouveaux Joy-Cons Fortnite seront encore différents de ceux qui étaient proposés avec la Nintendo Switch Edition Spéciale Fortnite, sortie l’année dernière, même s’ils ont la même couleur. Cette fois-ci, le Joy-Con droit sera de couleur jaune et le gauche sera de couleur bleue. De plus, on peut voir le visage de la mythique banane de Fortnite sur le Joy-Con droit. Ces manettes vont débarquer le 4 juin prochain dans un pack qui comprend également 500 V-Bucks gratuits et un code de téléchargement pour des éléments cosmétiques in-game. Le prix de ce pack n’a pas encore été annoncé bien que toutes les autres paires de Joy-Cons se vendent au prix de 69,99 euros. On peut donc estimer que le pack Fortnite sera vendu au même prix.

Cette annonce n’est pas sans rappeler que la saison 6 du chapitre 2 commence ce mardi 16 mars. La nouvelle saison sera sous le signe de la primitivité. Suite à l’emprisonnement du Point Zéro, celui-ci a réussi à faire disparaître toute forme de technologie. C’est donc une map complètement transformée que vont retrouver les joueurs. De plus, il semblerait qu’un skin à l’effigie du joueur de football brésilien Neymar Jr. va bientôt être disponible dans le jeu, bien que l’on ne sache pas quand et à quoi il ressemble. Évidemment, cela amène aussi une panoplie de nouveaux skins pour les autres personnages du jeu, notamment pour l’Agent Jones et Lara Croft qui passent en mode survie primitive. Des bêtes sauvages peupleront désormais la carte du jeu ainsi que des tours mystérieuses appelées les Gardiennes. Selon certains leaks, il semblerait que la date de la fin de saison soit prévue pour le 8 juin prochain mais il est encore trop tôt pour envisager un événement de fin de saison.