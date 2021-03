iPhone 12 : bien moins rapide que les smartphones Android en 5G ?

L’iPhone 12 n’est même pas compris dans le top 25 d’un classement mesurant les débits en 5G de nos smartphones.

L’iPhone 12 a fait un véritable carton en fin d’année dernière, propulsant Apple comme premier vendeur de smartphone au monde en dépassant son rival Samsung, une situation qui n’était pas arrivée depuis 2016. De nombreux analystes s’accordent à dire que si l’iPhone 12 a aussi bien marché (à l’exception de l’iPhone 12 Mini), c’est notamment parce qu’il s’agit du premier iPhone compatible 5G, ce qui aurait engendré le début d’un nouveau super-cycle de renouvellement auprès de la clientèle d’Apple. Néanmoins, si les iPhone 12 & 12 Pro disposent d’une connectivité 5G, celle-ci serait bien moins performante que sur les derniers smartphones Android.

C’est ce qu’affirme OpenSignal, qui a classé tous les smartphones 5G du marché du plus lent au plus rapide… et l’iPhone 12 n’est même pas dans le top 25 ! L’iPhone 12 Pro s’en sort un peu mieux que les autres, avec un débit constaté de 36,9 Mo/s en moyenne en 5G, contre 36,2 Mo/s pour l’iPhone 12 Pro Max, 32,9 Mo/s pour l’iPhone 12 Mini et enfin 29,6 Mo/s pour l’iPhone 12. Dans tous les cas, on reste bien loin du premier du classement, le Galaxy S21 de Samsung, qui plafonne à 56 Mo/s, tandis que même un smartphone de milieu de gamme comme le Galaxy A51 fait mieux que le meilleur des iPhone, avec 38,4 Mo/s en moyenne.

Pourquoi une telle différence entre le dernier fleuron de Samsung et celui d’Apple ? Tout simplement en raison des modems contenus dans ces deux smartphones. Tandis que Samsung a équipé son Galaxy S21 de la puce Snapdragon 888 à l’international, il bénéficie de ce fait du dernier modem Snapdragon X60. L’iPhone 12, en revanche, doit se contenter d’un Snapdragon X55 couplé à sa puce A14, soit le modem qui équipait les smartphones Android de l’année dernière. Apple aurait donc toujours un train de retard, puisqu’il se murmure que son iPhone 13 aurait droit à un Snapdragon X60, tandis que Qualcomm a d’ores et déjà dévoilé son successeur, le Snapdragon X65, qu’on retrouvera à coup sûr sur les futurs fleurons du monde Android en début d’année prochaine.

Autre problème détecté sur les iPhone 12 : une certaine décoloration du châssis. Le site svetapple.sk a rassemblé un certain nombre de témoignages d’utilisateurs qui ont vu le châssis de leur iPhone 12 se décolorer. Le problème serait principalement constaté sur le modèle PRODUCT (RED), mais cela resterait un phénomène isolé.