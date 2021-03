Masami Yamamoto, producteur chez Sony, quitte lui aussi Japan Studio

Les départs du Japan Studio de Sony s’enchaînent et touchent les plus grands noms. C’est au tour de Masami Yamamoto de s’en aller vers d’autres horizons.

Masami Yamamoto vient de révéler sur Twitter qu’il avait quitté le Japan Studio le 28 février dernier. Après 25 ans de carrière chez Sony, en comptant son passage chez Sony Music Entertainment, il a déclaré qu’il a été très heureux de pouvoir créer des jeux. Il ajoute même que c’est une sensation étrange pour lui de se dire qu’il pourra désormais créer des jeux pour tous les supports et toutes les plateformes. C’est donc sur le message positif d’un nouveau départ que Masami Yamamoto annonce la nouvelle à ses plus grands fans. Ceux-ci gardent évidemment à l’esprit quelques uns de ses meilleurs jeux, à savoir Tenchu : Stealth Assassins, Tokyo Jungle, Rain ou encore Bloodborne. Depuis, les messages de remerciements fusent sur Twitter. En effet, une si longue carrière ne passe pas inaperçue dans la communauté de gamers.

Cependant cette annonce n’est pas sans rappeler que Masami Yamamoto n’est pas un cas isolé. Depuis plusieurs mois, les développeurs les plus emblématiques du studio partent les uns après les autres. Pour la majorité d’entre eux, cela ne signe pas la fin de leur carrière. C’est notamment le cas de Keiichiro Toyama, le créateur de Silent Hill, qui a créé son propre studio du nom de Bokeh. Sony, dans un communiqué officiel, a confirmé que le Japan Studio était en grande réorganisation et que la plupart des responsabilités ainsi que les projets du studio passaient sous la direction de Team Asobi, à l’origine d’Astro’s Playroom. C’est un coup de massue qui semblait inévitable au vu de la situation du studio ces derniers mois. À terme, cela devrait signer la fermeture complète du studio. On espère seulement que les projets en cours ne seront pas trop impactés par ce grand changement.