Samsung se trouve l’excuse idéale pour annuler son Galaxy Note 21

Après de nombreuses rumeurs, c’est officiel : le Galaxy Note 21 ne verra jamais le jour. Est-ce la fin de la célèbre gamme de phablette du constructeur sud-coréen ?

Cela fait un moment qu’on parle de l’abandon de la gamme de Galaxy Note de Samsung. Prise en sandwich entre le Galaxy S21 Ultra, désormais compatible S-Pen, et le Galaxy Z Fold 2 avec son immense dalle pliable, le Note a nettement perdu de son intérêt. Ces derniers mois, de nombreuses rumeurs ont ainsi fait leur apparition, avant d’être démenties en partie par la marque. Finalement, ce n’est pas pour une raison d’homogénéité de la gamme que Samsung se décide à annoncer l’abandon du Galaxy Note 21, prévu cet été.

La pénurie de composants pousserait Samsung à faire des choix

Au cours d’une réunion avec des investisseurs, un des dirigeants de Samsung a confirmé la nouvelle : le Galaxy Note 21 ne verra pas le jour. Néanmoins, un autre smartphone à stylet serait bel et bien dans les cartons de la firme, explique Bloomberg, mais il ne serait pas prévu avant 2022 (serait-ce le Galaxy Z Fold 3 doté d’un S-Pen ?). Au cours de cette réunion, le géant sud-coréen a expliqué que c’était l’importante pénurie de composants électroniques qui l’aurait décidé à annuler cette sortie. Comme l’indiquait Reuters il y a peu, Qualcomm s’attendrait en effet à d’importantes difficultés pour produire ses dernières puces, les Snapdragon, en raison de cette pénurie qui cause déjà d’importantes difficultés à Sony avec sa PlayStation 5 et NVIDIA avec ses cartes graphiques. Samsung rencontrerait ainsi des difficultés à produire ses derniers Galaxy S21, puisque la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888, ne serait pas produit en quantité suffisante pour contenter tous les constructeurs.

Néanmoins, cet argument reste moyennement recevable puisque Samsung multiplie les lancements. Pas plus tard qu’aujourd’hui, le constructeur a annoncé ses nouveaux smartphones de milieu de gamme, les Galaxy A52 et A72, qui se vendent en des quantités bien supérieures aux Galaxy Note, et devrait prochainement lever le voile sur sa nouvelle gamme de Galaxy M ainsi que sur de futurs smartphones pliants, dont, peut-être, un modèle bien plus abordable.