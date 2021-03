TikTok : une nouvelle fonctionnalité pour favoriser les échanges

En janvier dernier, TikTok testait une nouvelle fonctionnalité qui visait à favoriser les échanges entre les créateurs de contenus et leur communauté. Si elle était jusqu’alors réservée aux comptes suivis par plus de 10 000 personnes, elle est désormais disponible pour tous les utilisateurs.

Face à l’arrivée de nouvelles applications clone, comme Reels d’Instagram ou encore Fast Laughs de Netflix, TikTok entend bien asseoir sa position dominante. Pour s’assurer de rester dans la course, le réseau social continue d’améliorer son expérience. Cela passe évidemment par l’ajout de nouvelles fonctionnalités, comme celle annoncée en janvier dernier. Baptisée « Q&A sessions » ou session questions-réponses dans la langue de Molière, elle vise à favoriser les échanges entre les utilisateurs. Là où les vidéastes devaient jusqu’alors scroller indéfiniment les commentaires à la recherche d’une question, la fonctionnalité va les regrouper sur un seul et même onglet. Concrètement, pour les utilisateurs, il suffira d’épingler son commentaire en le désignant comme une question. Pour ce faire, il faudra cliquer sur l’icône Q&R à droit du champ de saisie dans le texte. Ensuite, ce commentaire s’affichera, précédé de la mention : « demandé par ». Enfin, le créateur de contenu choisira d’y répondre directement à l’écrit, ou en vidéo si nécessaire. Pour rappel, la fonctionnalité a été lancée en janvier dernier, mais seuls les comptes suivis par plus de 10 000 personnes pouvaient en bénéficier.

La fonctionnalité sera aussi disponible sur les live

La volonté de TikTok de favoriser les échanges sur sa plateforme ne se cantonne pas uniquement aux vidéos. La firme annonce aussi que sa nouvelle fonctionnalité sera proposée pour les lives. De la même manière, les spectateurs pourront épingler leurs commentaires et espérer une réponse directement dans la vidéo. Dans tous les cas, les comptes créateurs devront se rendre dans les paramètres en cliquant sur « activer Q&A ». Il faudra noter en revanche que, comme souvent, tous les appareils ne seront pas directement concernés. Le déploiement sera sans doute progressif. Si vous éprouvez des difficultés à l’activer, de nombreuses vidéos expliquent le procédé. Il suffit de rechercher Q&A pour voir de nombreuses séquences sur le sujet.