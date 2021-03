Orange, Free, Bouygues et SFR lancent la 5G à Paris !

Coup d’envoi pour la 5G dans la capitale ! Ce vendredi 19 mars, Orange, Free, Bouygues et SFR ont activé leurs premiers sites 5G intra-muros.

Après une concertation citoyenne et de multiples rebondissements, la 5G se lance enfin dans la capitale ! Ce vendredi 19 mars, les quatre opérateurs Orange, Free, Bouygues et SFR se sont officiellement lancé sur la nouvelle génération de réseaux mobiles et activent leurs sites 5G intra-muros, après un accord conclu avec la Mairie de Paris.

Il faut dire qu’après l’activation de la 5G dans de nombreuses villes en France, et même dans les villes limitrophes à Paris, la capitale prenait des airs de forteresse impénétrable aux ondes 5G. Pendant ce temps, les opérateurs n’ont pas chômé, et expliquent être prêts « depuis plusieurs mois » avec quelques centaines de sites 5G prêt à l’emploi dans Paris. Néanmoins, l’activation de tous ces sites devrait se faire progressivement. Dès ce vendredi 19 mars, 80 sites 5G seront activés par opérateur, en attendant que la Commission de concertation de la téléphonie mobile (CCTM) ne valide les autres sites présents dans la capitale.

Pour autant, cela ne signifie pas que la 5G sera peu présente à Paris à compter du 19 mars. De son côté, SFR annonce pouvoir « couvrir 80% de la population parisienne » dès le jour J, tandis que Bouygues Telecom prétend pouvoir proposer la 5G à trois franciliens sur quatre, soit près de 9 millions d’utilisateurs au total. Orange insiste quant à lui sur la fréquence des 3,5 GHz — considérée comme la plus performante — dont l’activation devrait permettre de « consolider le réseau mobile et maintenir la qualité du réseau 4G déjà fortement sollicité par les franciliens et parisiens. »

Tous les sites ouverts à Paris par Orange seront en 3,5 GHz. Ils apporteront ainsi des débits maximums théoriques jusqu’à 3 fois plus rapides que la 4G https://t.co/68k1ILZkpu pic.twitter.com/Ymi2rRbu7U — Orange France (@Orange_France) March 18, 2021

Quant à Free, l’opérateur a annoncé le jour J le lancement de son réseau 5G, « avec près de 200 sites pour lesquels les autorisations sont attendues dans les prochaines semaines, Free sera présent dans 100% des arrondissements de la capitale ». Si vous souhaitez passer à la 5G, mais que ne savez pas quel forfait choisir, vous pouvez consulter notre comparatif des meilleurs forfaits 5G.

Il est 5G, Paris s’éveille, 🎶 @free ouvre son réseau 5G aujourd’hui à Paris et …sans surcoût — Thomas REYNAUD (@TomReynaud1789) March 19, 2021