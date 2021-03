Huit célèbres sites pornographiques risquent de fermer leurs portes d’ici peu s’ils ne changent pas leurs conditions d’accès aux mineurs.

Des sites emblématiques comme Pornhub, Jacquie et Michel ou encore Xvideos bientôt fermés ? Cela peut sembler impensable vu leur forte fréquentation, mais pourtant, ils sont bien sous la menace d’un blocage imminent de la part du CSA, comme l’indique le Parisien. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à relayer les messages des sites visités, qui préviennent qu’ils pourraient bien devenir inaccessibles « dans moins d’un mois ».

Pourquoi le Conseil supérieur de l’audiovisuel viendrait-il mettre en demeure ces sites ? Il s’agit d’une décision en rapport avec la loi contre les violences conjugales décidée l’été dernier, et dont l’article 23 permet la mise en demeure des sites permettant à « des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique ». De ce fait, les sites pornographiques auraient dû renforcer leurs outils afin de contrôler l’âge de leurs visiteurs, mais ont continué malgré tout de proposer une vérification de l’âge basé sur une attestation sur l’honneur à l’entrée sur le site. C’est pourquoi en fin d’année, trois associations ont saisi le CSA afin qu’il se penche sur la situation des sites pornographiques.

Pornhub, Xnxx, Xvideos, Xhamster, Tukif et Jacquie et Michel sont donc sous le coup de cette menace imminente, et disposent d’un délai de 15 jours présenter de nouveaux outils pour vérifier l’âge de leurs utilisateurs. Passé ces 15 jours sans solutions valables, le CSA convoquera le tribunal judiciaire de Paris qui pourrait exiger d’eux qu’ils ferment leurs portes, tandis que les propriétaires des sites risqueraient près de trois ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende.

Quelles solutions ont-ils pour éviter de fermer ?

Afin d’éviter de voir leurs portes se fermer, les sites devront nécessairement renforcer leurs outils de vérification de l’âge de leurs visiteurs. Mais comment ? À ce sujet, Jacquie et Michel compte miser sur My18Pass tandis que Pornhub propose un contrôle de la carte d’identité de l’utilisateur grâce à la webcam de son appareil, et propose même l’idée de proposer des « pass Pornhub » en bureau de tabac. Reste à voir si les utilisateurs oseront se rendre chez leurs buralistes demander ce type de laissez-passer…