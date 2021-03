Sony vient d’annoncer l’acquisition de l’EVO

L’Evolution Championship Series est en train de se faire racheter par Sony Interactive Entertainment et RTS. Qu’est-ce que cela annonce pour le futur de l’EVO ?

Dans un communiqué officiel, Sony vient de dévoiler le rachat de l’Evolution Championship Series en collaboration avec RTS. L’EVO est un événement vidéoludique qui propose des tournois sur des jeux vidéo de combats depuis 1996. Après avoir établi plusieurs partenariats avec l’EVO, Sony a décidé de passer la vitesse supérieure en faisant son acquisition. Celle-ci n’annonce cependant pas un changement de l’équipe dirigeante, Tom et Tony Cannon, les cofondateurs de l’événement, continuant d’assurer la croissance de l’événement.

Par la même occasion, Sony a annoncé que l’EVO reviendrait cette année dans une édition totalement numérique. L’EVO online se tiendra du 6 au 8 et du 13 au 15 août prochain. L’entrée à l’événement sera totalement gratuite. Les équipes d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Amérique Latine et d’Asie se disputeront la victoires dans des jeux mythiques tels que Tekken 7, Street Fighter V : Champion Edition, Mortal Kombat 11 Ultimate et Guilty Gear -Strive-.

Steven Roberts, le Vice-Président du domaine compétitif de Sony a déclaré que « les jeux de combat ont été une partie vitale de l’héritage de PlayStation et de notre communauté depuis le tout début. Nous avons été enchantés de nous allier à EVO au fil des années. Cette acquisition commune avec RTS marque le début d’un nouveau chapitre en collaboration avec les cofondateurs de l’EVO, Tom et Tony Cannon, et leur communauté de passionnés de jeux de combat ».