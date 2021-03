Taïg Khris lance son nouveau réseau social, inspiré d’Instagram

Le champion multi-primé Taïg Khris ne fait que sauter du haut de la tour Eiffel. Il vient de lancer Albums, une alternative européenne à Instagram. L’application se veut plus respectueuse des données personnelles de ses utilisateurs.

Alors qu’une partie de la France entre dans son troisième confinement, de nombreuses familles vont devoir restée séparées. Pour permettre de créer du lien, tout en respectant la vie privée de chacun des utilisateurs, Taïg Khris lance sa nouvelle application. Baptisée Albums, elle permet de partager ses clichés ou vidéos préférés avec des membres de sa famille ou certains de ses amis. Dans un communiqué, le créateur détaille ses motivations à développer cette alternative à Instagram. « Albums répond à cette envie de créer l’application de référence pour partager nos photos et vidéos, tout en protégeant nos données personnelles ». Concrètement, la start-up va développer ses propres outils de chiffrement de bout en bout. Dans un communiqué, elle explique avoir démarré un processus d’agrément auprès de l’ANSSI (Agence Nationale de le Sécurité des Systèmes d’Information) . « Nous voulons êtes certains que la sécurité de notre app n’est pas qu’un argument marketing mais correspond bien aux exigences d’organismes experts en sécurité » précise le fondateur.

Offrir une alternative made in Europe aux GAFAM

« Il faut se rendre à l’évidence, l’Europe a perdu la bataille sur les data personnelles. (…) Il est temps de créer nos propres réseaux sociaux européens et de contrôler notre avenir ». Avec sa nouvelle application, l’entrepreneur a évidemment en ligne de mire les géants du marché comme Instagram et Facebook. En proposant une alternative qu’il annonce plus sécurisé, Taïg Khris veut défier la firme de Zuckerberg sur son propre terrain, à l’heure où de plus en plus d’internautes se disent concerné par les questions relatives à leur vie privée sur le net. Reste à voir désormais si le succès sera au rendez-vous. Album est d’ores et déjà disponible dans les magasins d’applications iOS et Android. Il s’agit pour le moment d’une version bêta et toutes les fonctionnalités ne seront donc pas encore disponibles. Pour pouvoir profiter du chiffrement de bout en bout par exemple, il faudra encore s’armer de patience. Parmi les fonctionnalités déjà accessibles, on retrouve le partage d’albums via des QR code ou des liens, la mise en place de différents types d’accès (collaboratif, admin ou encore restreint), la possibilité de créer des albums cachés et accessibles uniquement avec un code secret ou encore un Tchat. Comme sur Instagram, les différents utilisateurs pourront aussi liker et commenter. Dans son communiqué, Albums annonce aussi que les captures d’écran seront bloquées et que les utilisateurs qui voudraient contourner cette restriction verront leurs comptes suspendus.