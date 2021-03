Disney+ : Falcon et le Soldat de l’Hiver explore les conséquences du Snap de Thanos

Les fans du MCU attendaient ce jour avec impatience. Le premier épisode de Falcon and The Winter Soldier est disponible sur Disney+. Les producteurs et acteurs ont donné quelques détails sur l’intrigue qui sera déroulée dans les six épisodes.

C’est le grand jour. Falcon et le Soldat de l’Hiver débarque aujourd’hui sur Disney+. La production qui met Anthony Mackie et Sebastian Stan en vedette s’annonce déjà comme la série du moment et explorera l’héritage de Captain America. Steve Rogers a raccroché le bouclier et il faut désormais lui trouver un remplaçant. Si Sam Wilson semblait tout désigné, le super-héros n’est pas prêt à endosser cette responsabilité. Mais alors qu’un groupe extrémiste menace à la paix dans le monde, il va s’associer à Bucky Barnes pour affronter un ennemi venu du passé. Selon Kevin Feige, le choix de consacrer une série au duo que forme les deux personnages était presque une évidence. Il explique « Nous estimions que nous avions encore des choses à raconter sur Sam Wilson et Bucky Barnes après leurs échanges dans Le Soldat de l’Hiver et Civil War. Comme Anthony Mackie et Sebastian Stan sont des acteurs remarquables, nous nous sommes dit que si nous en avions l’opportunité, nous adorerions regarder toute une série avec ces deux personnages, et Disney+ nous a permis de concrétiser cette envie ».

Sam Wilson pour incarner le héros de l’Amérique

En six épisodes, Falcon and The Winter Soldier a pour vocation de créer un nouveau Captain America. Le choix du studio s’est évidemment porté sur le personnage incarné par Anthony Mackie et il permettra d’explorer plus profondément l’impact qu’une telle responsabilité peut avoir sur le héros. Pour Anthony Mackie, tout cela est bien évidemment très lourd de sens. « Quand les gens pensent à Captain America, ils ont une image bien spécifique en tête. Ce que je veux dire par là, c’est qu’il est très difficile de réussir quand on est Noir aux États-Unis. Parfois, on se dit que le jeu n’en vaut pas la chandelle. On est constamment obligé de se conformer à la myriade d’images que les autres ont de nous. Sam se demande donc s’il est prêt à en faire l’expérience au quotidien ».

Quel impact aura Endgame dans la série ?

Située directement après les événements d’Avengers : Endgame, la série entend explorer les conséquences de la disparition de la moitié de l’humanité, et leur retour providentiel 5 ans plus tard. Malcolm Spellman, scénariste, expliquait lors d’une visioconférence de lancement « Je pense que ce qui marche vraiment, c’est que Thanos a créé une situation que le monde entier doit gérer, un seul problème. Tout est né de ça, les méchants de la série répondent à ça, les méchants et les gentils doivent faire face à ça dans leurs vies personnelles. » D’ailleurs, ce premier épisode se consacre particulièrement à cette thématique et permet de poser les bases d’une intrigue qui s’annonce déjà explosive. Reste à voir désormais quels chemins emprunteront nos personnages et quel impact aura la série sur le reste du MCU. Pour en savoir plus, c’est sur Disney+ que ça se passe. La plateforme diffusera six épisodes d’une heure, à raison d’un chaque semaine. Et si vous n’êtes pas encore convaincus, vous pouvez retrouver notre critique du premier épisode, ici.