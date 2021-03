Telegram veut concurrencer Clubhouse avec ses salons vocaux

La concurrence est rude sur le marché florissant des réseaux sociaux. Telegram a en effet annoncé le lancement de son Voice Chats 2.0, un outil de discussion audio destiné à concurrencer Clubhouse.

Clubhouse a beau connaître un sacré succès à travers le monde, le réseau social est pour le moment uniquement accessible sur invitation, et sur iOS. Il n’en fallait pas plus pour pousser la concurrence à miser sur des fonctionnalités similaires. Après Facebook, Twitter ou encore Discord, qui annonçaient il y a peu leur envie de créer une nouvelle fonctionnalité de salons vocaux, c’est au tour de Telegram de se lancer. L’application de messagerie instantanée a en effet annoncé hier l’intégration de Voice Chats 2.0, un outil misant sur des solutions très similaires à celles proposées par Clubhouse.

Si Clubhouse a le mérite d’avoir redonné ses lettres de noblesse aux chats vocaux, la plateforme pourrait bien ne pas faire long feu face à une concurrence féroce, et déjà bien installée. Pour l’heure, le réseau social n’est en effet disponible que sur iOS, et uniquement sur invitation (chaque membre inscrit reçoit deux invitations, et ainsi de suite). De plus, il est principalement destiné aux anglophones, même si quelques conférences sont actuellement accessibles en français. Malgré la popularité grandissante de Clubhouse, et la présence de quelques grands noms outre-Atlantique (Mark Zuckerberg, Elon Musk ou Oprah Winfrey par exemple), Telegram a l’indéniable avantage d’être accessible à tous, aussi bien sur iOS que sur Android. De plus, le réseau social a connu un vrai regain d’intérêt au moment des changements de CGU de WhatsApp il y a quelques mois. Inquiets pour leur vie privée, de nombreux utilisateurs ont en effet délaissé la filiale de Facebook pour se tourner vers des solutions plus sécurisées.