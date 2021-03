iPhone 12 : l’absence de chargeur vaut une lourde amende à Apple au Brésil

Au Brésil, le gendarme de la consommation inflige une amende de presque 2 millions de dollars à Apple pour ne pas avoir fourni de bloc chargeur au sein de la boîte de l’iPhone 12.

En octobre 2020, au moment de la présentation de l’iPhone 12, Apple avait expliqué qu’elle ne fournirait désormais plus de bloc chargeur ni d’écouteurs dans la boîte de ses iPhone. La raison évoquée par la Pomme est écologique, la firme estimant que la plupart des utilisateurs possèdent désormais ce type d’accessoire chez eux et qu’il n’est pas nécessaire de les fournir dans chaque boîte. Si ces arguments sont valables, on imagine bien que cela représente aussi une économie substantielle pour Apple qui a pu drastiquement réduire la boîte de ses iPhone 12 par rapport à la génération précédente. D’ailleurs, le retrait du bloc d’alimentation de la boîte de l’iPhone a fait jaser ses concurrents, Samsung et Xiaomi en tête, qui ont finalement décidé de faire exactement la même chose.

Au Brésil, 2 millions de dollars d’amende contre Apple

Cette décision n’a pas non plus été bien reçue du côté du Brésil. En décembre dernier, l’agence de protection des consommateurs Procon-SP avait déjà averti Apple que l’absence du chargeur de la boîte des iPhone 12 constituait une violation du code de la consommation du Brésil. Mais Apple a tout de même lancé ses nouveaux modèles sans tenir compte de leurs recommandations. Conséquence : Procon-SP vient d’infliger une amende de presque 2 millions de dollars à Apple. « Apple doit comprendre qu’au Brésil il existe des lois et des institutions solides pour la protection des consommateurs. L’entreprise doit respecter ces lois et ces institutions » a ainsi expliqué Fernando Capez, directeur exécutif de Procon-SP, relayé par Tilt.

L’absence de chargeur dans la boîte de l’iPhone 12 n’est d’ailleurs pas le seul élément reproché à Apple. Le gendarme de la consommation du Brésil estime également que la firme à la Pomme ralentirait ses anciens modèles, et qu’elle ferait de la « publicité trompeuse » pour la résistance à l’eau de ses iPhone, alors qu’elle ne prendrait pas en charge les appareils dysfonctionnels après avoir été immergé, même lorsqu’ils sont encore sous garantie. Dans cette affaire, Apple peut encore faire appel du jugement auprès d’un juge, mais il lui faudra sans doute faire des compromis. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois qu’Apple adapte ses emballages à la législation en vigueur dans un pays. L’entreprise le fait en France, où la loi oblige les constructeurs de smartphones à fournir un kit mains libre avec leurs appareils. De ce fait, dans l’Hexagone, la boîte de l’iPhone 12 est elle-même contenue dans une seconde boîte qui renferme des écouteurs Lighting.

Et d’ailleurs, Apple n’est pas la seule entreprise à être dans le viseur de Procon-SP. Samsung, qui livre son Galaxy S21 sans bloc chargeur, a également été épinglé au Brésil, mais aurait finalement pu passer un accord en offrant le chargeur durant ses précommandes.